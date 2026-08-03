Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere

După aproape 25 de ani de muncă în abatoare, în România şi Franţa, un român de 49 de ani a fost nevoit să-şi schimbe complet meseria. Problemele de sănătate l-au împiedicat să mai continue activitatea, iar după ce a fost concediat, Traian a decis să pornească pe un drum nou.

Traian Iordachioiu a ajuns în Franţa în 2011, în căutarea unui loc de muncă. Timp de 14 ani a lucrat la abatorul Abera, iar dacă adună şi anii petrecuţi în acelaşi domeniu în România, are în spate aproape un sfert de secol de muncă în abatoare, potrivit actu.fr.

"Am venit în Franţa pentru muncă. Am fost angajat la Abera timp de 14 ani", povesteşte românul.

Anii de muncă grea au început însă să-şi spună cuvântul. Din 2023, Traian a avut mai multe concedii medicale din cauza durerilor de spate, de mâini şi din zona cervicală.

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În 2025, a fost declarat inapt pentru muncă şi concediat.

Pentru român, vestea a fost o lovitură grea, mai ales după atâţia ani petrecuţi în acelaşi domeniu. A înţeles însă că trebuie să găsească rapid o alternativă.

"Trebuia să-mi găsesc un alt loc de muncă. Atunci m-am gândit să-mi deschid propriul magazin. Este o premieră pentru mine", spune Traian.

Şi-a deschis magazinul după câteva luni de şomaj

După câteva luni în care a fost şomer şi s-a gândit ce ar putea face mai departe, românul a decis să-şi pună planul în practică.

Pe 7 mai 2026, a deschis Magazinul Românesc David, pe Rue de Fougères, în Maen Roch, în departamentul Ille-et-Vilaine. Afacerea funcţionează în fostul spaţiu al unei pizzerii.

Traian spune că alegerea nu a fost întâmplătoare. În zonă trăiesc aproximativ 200 de români, iar mulţi dintre ei lucrează chiar la abatorul Abera, unde şi el a fost angajat timp de 14 ani.

"Este o comunitate mare aici, aproximativ 200 de români trăiesc în zonă. Mulţi lucrează la abatorul Abera, pentru că angajează mulţi muncitori temporari. Există o nevoie pentru acest tip de produse", explică românul, care este deocamdată şi singurul angajat al magazinului.

Mici, cozonac, bere şi vin românesc

Pe rafturile magazinului se găsesc produse cunoscute românilor şi mai greu de găsit în magazinele obişnuite din Franţa.

Printre acestea se numără micii, pe care publicaţia franceză îi descrie drept "cârnăciori mici din carne de porc, oaie sau vită, gătiţi la grătar", dar şi cozonacul, prezentat drept "o brioşă românească cu nucă şi cacao".

Clienţii mai pot cumpăra prăjituri, bere, vin românesc şi alte produse aduse din România.

Vrea să aducă şi produse din alte ţări est-europene

Deşi magazinul abia s-a deschis, Traian are deja planuri să extindă oferta. Românul vrea să aducă pe viitor şi produse din alte ţări din Europa de Est, precum Slovacia sau Polonia.

Produsele româneşti sunt aduse din România, trec printr-un depozit logistic din India, apoi sunt transportate în Franţa.

Magazinul Românesc David este deschis de marţi până vineri, între orele 13:00 şi 20:00, sâmbăta între 10:00 şi 20:00, iar duminica între 15:00 şi 17:00.