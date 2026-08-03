Costul tot mai ridicat al traiului frânează şi piaţa auto. Şapte din zece români aleg, în continuare, o maşină la mâna a doua. Cât despre autoturismele noi, mai bine de jumătate dintre ele ajung într-un singur loc: în Bucureşti. Preferate de şoferi sunt modelele hibride, în timp ce piaţa second hand este încă dominată de diesel.

În prima jumătate a anului, aproape 65 de mii de maşini noi au ajuns pe şoselele din România. Pentru mulţi şoferi însă, drumul spre o altă maşină începe cu un calcul simplu: ce primesc de banii pe care îi dau? Aşa că mulţi ajung să îşi cumpere maşini mai vechi, cu mai multe dotări, în locul unora noi, dar chele.

"Second-hand. De ce? Sunt la un preţ mai accesibil. Maşinile noi. Deoarece costurile de service se amortizează după 100.000 km. Second. Păi la sărăcia asta din ţară", spun oamenii.

Deşi bugetul dictează alegerea, mulţi vor pe capotă siglă din zona premium.

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Preferinţele şoferilor pentru maşinile second hand

La maşinile noi, Dacia conduce cu aproape 12 mii de înmatriculări. La cele second hand, însă, preferinţele se schimbă. Volkswagen este lider, urmat de BMW şi Audi.

"O maşină nouă la 20.000 de euro nu oferă atât de multe dotări precum o maşină second hand la 20.000 de euro", explică Adi Dima, specialist auto.

Dar "second-hand" nu înseamnă neapărat o maşină de când era bunica fată. La ofertă sunt şi autoturisme care au ieşit din showroom cu doar câţiva ani în urmă.

"Dacă nu vom avea o creştere miraculoasă în următorii câţiva ani, preconizez tot că ponderea va fi 70% second-hand, 30% maşină nouă. O maşină second nu înseamnă neapărat o maşină veche, poate fi o maşină de 3-5 ani", menţionează Lucian Popa, specialist auto.

Electricele încearcă şi ele să-şi facă loc în trafic. 8.600 au fost înmatriculate doar în primul semestru al acestui an, şi pe fondul scumpirii combustibilului, cauzată de războiul din Iran. Totuşi, încă reprezintă mai puţin de 4 la sută din piaţă. De ce se feresc românii de ele?

"În primul rând, autonomia, iar apoi timpul de încărcare. Noi, de bine de rău stăm bine pe infrastructura de staţii de încărcare. 2026 a fost un an în care infrastructura s-a dezvoltat destul de bine", spune Lucian Popa, specialist auto.

Pentru cei hotărâţi să simtă la volan mirosul de maşină nouă, preţul din broşura dealerului nu este neapărat şi cel final.

"Maşinile nu sunt neapărat mai ieftine, toate par mai scumpe, sau ni se par mai scumpe. Am început să vedem din nou reduceri când intri în showroom. Cred că e foarte important dacă acum eşti în căutarea unei maşini noi, să nu mergi într-un singur showroom, chiar dacă vrei un anumit brand, să mergi în mai multe reprezentanţe", explică Adi Dima, specialist auto.

APIA estimează că anul acesta vor fi înmatriculate 110 mii de maşini hibride şi electrice, cu aproape 30% mai multe decât anul trecut.​