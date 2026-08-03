Mulți români renunţă voluntar la zilele de concediu. Nu reușesc să și le ia pe parcursul anului pentru că au prea multe sarcini la birou și se tem că, la întoarcere, vor găsi un volum de muncă și mai mare. Alții merg și mai departe și cred că o absență prea lungă i-ar putea costa chiar locul de muncă. Nici economiile nu îi încurajează să plece în vacanță, spun sociologii.

Livia lucrează în asigurări și spune că jobul nu îi permite să își ia toate zilele de concediu.

„Tot timpul este de lucru la birou, tot timpul ai mai mult decât ai preconizat, tot timpul ai un TO DO pe care nu l-ai făcut la timp şi tai din zilele de concediu, din păcate”, spune Livia, angajată în asigurări.

Nu este singura. Mulți români rămân cu zile de concediu nefolosite pentru că au prea mult de muncă.

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„Nu reuşim să le luăm. Avem 20 de zile, dar luăm câte 15-10, depinde de an. Nu reuşim, pentru că este mult de muncă”, spune o angajată.

Sunt și români pentru care odihna nu este negociabilă.

„Concediul este întotdeauna binevenit. Având în vedere faptul că lucrăm destul de mult, măcar 30 de zile pe an merităm, cred eu”, spune o tânără.

Zile de concediu pentru a sta acasă

Dacă nu îți iei toate zilele de concediu într-un an, acestea nu se pierd. Pot fi folosite în următoarele 18 luni. De exemplu, zilele rămase din acest an pot fi luate până la 30 iunie 2028. Angajatorul este obligat să permită efectuarea lor înainte de expirarea termenului. Zilele de concediu nefolosite nu pot fi plătite cât timp contractul de muncă este activ, ci doar la încetarea acestuia.

Românii din diaspora aplică și o altă strategie: își păstrează zilele de concediu pentru a putea petrece mai mult timp acasă.

„Am concediu două luni de zile. Pentru că nu am luat în anii trecuţi şi acum, când le-am luat, s-au adunat toate anul ăsta. Le-am luat pe toate, să fiu sigur că mă satur anul ăsta de concediu, dacă cinci ani de zile nu am luat concediu”, spune Benone, român stabilit în Italia.

Specialiștii cred că mulți angajați din România se tem că și-ar putea pierde locul de muncă dacă lipsesc de la serviciu.

„Asta are la bază şi o explicaţie financiară, dar şi una culturală. Teama de a nu ne fi luat locul de muncă sau teama de a nu avea un volum şi mai mare de muncă, dar, în esenţă, este vorba cu siguranţă despre aceşti doi factori: motive financiare şi o cultură a disponibilităţii la locul de muncă”, spune sociologul Romeo Asiminei.

Totuși, psihologii atrag atenția că odihna este esențială pentru refacerea energiei, reducerea stresului și menținerea unui randament mai bun.