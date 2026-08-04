Unde merg familiile cu copii în vacanţă: parcurile tematice, tot mai căutate

Aventura, strigați ura, se spune în Gorj! Parcurile tematice au devenit unele dintre cele mai căutate destinații pentru familiile dornice de distracție. De la trasee gonflabile și carting, până la castele cu povești despre personaje mistice, fiecare colț ascunde o surpriză.

Pentru cei mici, vacanța de vară înseamnă multă distracție și aventură. În această perioadă, parcurile tematice din Gorj se numără printre cele mai căutate destinații. De dimineața până seara, întreaga familie se bucură de o gamă variată de activități recreative.

Copil: Este foarte grozav. Nu mi-a fost frică pentru că este foarte distractiv şi bun!

Reporter: Cum vi se pare acest loc?

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Copil: Foarte, foarte frumos! Superb este. Am făcut foarte multe fotografii!

"Aici pot să citească despre o poveste, despre viaţa celor 3 zâne, Hilda, Agnes şi Stela", a declarat o femeie.

"Copiii pot găsi carting, tubing, trasee gonflabile, plus topogane gonflabile, o trambulină gigantică şi o bulă de sărit, care sunt foarte rare la noi în România. La pista de tubing s-a dat o persoană, avea 75 de ani, deci nu este doar pentru copii, este şi pentru adulţi sau persoanele mai în vârstă", a explicat Alex Ducu, proprietar.

Castelul vrăjitoarei este una dintre atracţiile cu cel mai mare lipici la public.

Laura Ilioiu, reporter Observator: În această casă, magia chiar există. Fiecare încăpere ascunde o poveste, iar copiii sunt primii care pleacă într-o aventură de basm.

Dar cireaşa de pe tort este satul răsturnat, unde totul este cu susul în jos.

"Foarte fericiţi că am reuşit să ajungem aici, în special pentru pitici. Senzaţia e ameţitoare", a spus un părinte.

Prețurile încep de la 1 leu pe minut pentru zona gonflabilă. O sesiune de carting costă 15 lei pentru 5 minute, iar două ture de tubing sunt 15 lei.