Măsuri de urgenţă şi o criză cum nu s-a mai văzut în energie, în ţara noastră! Două mari companii, Dacia şi Ford, îşi opresc producţia timp de două săptămâni, iar oficialii ne cer din nou să stingem becurile şi să spălăm dimineaţa, nu seara. Dacă aceste măsuri nu dau rezultate, consumatori industriali vor rămâne fără energie electrică. Deocamdată, nu se vorbeşte despre pene de curent pentru populaţie. Dar criza o vom deconta tot noi, cu facturi mult mai mari la toamnă.

"Fac un apel către cetăţeni, către companii, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Este o situaţie excepţională, cu care nu ne-am mai confruntat dacă fiecare poate să facă o mică economie înseamnă că aceste economii se adună", a declarat Ilie Bolojan. "Din păcate, la noi în România, nu e bine văzut. Se zice că ne întoarcem la comunism", a declarat Corina Murafa, expert energie. România e în a patra zi de alertă energetică, după ce seceta a închis unul din cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă. Mai marii din Energie au mai multe recomandari pentru populaţie.

Importurile de energie cresc masiv la orele serii

"Putem muta anumite activităţi casnice, cum ar fi maşinile de spălat sau poate alte procedee către finalul serii. Sau către dimineaţa foarte devreme", a declarat Cristian Buşoi. Criza a dus la o măsură fără precedent: fabricile Dacia şi Ford au oprit producția până pe 19 august, ceea ce înseamnă o reducere a consumului cu 200 de megawați din totalul de 7.300 megawati pe zi. Dar nu e tot. Se ia în calcul rationalizarea curenturlui pentru marii consumatori sau chiar deconectarea acesteora de la o zi la alta. "Companiile mari consumatoare vor primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit în funcţie de tehnologia pe care o folosesc şi de posibilităţile pe care le are sistemul energetic de a asigura consumurile totale la orele respective", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

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"Pot fi întrerupţi în perioade în care cererea e foarte ridicată. De obicei, această întrerupere vine cu compensaţii financiare, pentru că tu practic întrerupi activitatea unui operator economic", a declarat Corina Murafa, expert energie. Dacă măsurile nu dau rezultate, criza se poate agrava. Exista riscul unor pene de curent si chiar al unui black out. "Toată zona e afectată de o lipsă de capacitate de producţie, cauzată în principal de Dunăre, dar nu numai. Nu vrem să ajungem la limitarea consumului pentru a evita un black out. Vrem să evităm această situaţie. Riscul unui blackout e întotdeauna prezent. E sub 10%, e uşor crescut", a declarat Corneliu Bodea, centrul român de energie. Importurile de energie cresc masiv la orele serii. România ajunge să importe şi peste 2.000 de MW, cu 700 de MW mai mult decât în urmă cu câteva zile. Iar preţurile la care cumpărăm energie sunt din ce în ce mai mari. Pentru mâine, pe anumite intervale orare, energia se tranzacţionează şi cu aproape 3.000 de MW.

Premierul cere autorităților locale să contribuie la efortul de reducere a consumului. Iașiul s-a conformat si a stins aproape de tot iluminatul public. În schimb în Capitală nu se face economie. Si tocmai la Guvern! Doar la palatul Parlamentuli si in turnul STS luminile au fost stinse. Recomadarile guverantilor nu au ajuns nici la Palatul Cotroceni, la sediul MAI sau la primaria capitalei. Oricum ar fi, nota de plată o vom deconta toţi. "Importurile care se fac, în acest moment, în orele de seară, indirect se vor transfera în prețuri, probabil spre perioada de toamnă", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României. România rămâne în stare de alertă energetică până la finalul lunii august, cel puţin.