Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară

În nordul Spaniei există un sat atât de liniștit încât pare uitat de lume. Are doar câțiva locuitori, nu are restaurante sau magazine, însă pe 12 august 2026 va deveni unul dintre cele mai căutate locuri de pe planetă.

Avellanosa de Muno, un sat din provincia Burgos, are un bar care nu se mai deschide, o cramă abandonată și doar câțiva locuitori rămași. În zilele obișnuite, singurele sunete care tulbură liniștea sunt bâzâitul albinelor printre tufele de lavandă, ciripitul rândunelelor și zgomotul îndepărtat al unui tractor. O dată pe săptămână, o dubă albă de la o brutărie din apropiere aduce pâine oamenilor care încă locuiesc aici. În rest, viața curge încet, iar satul pare suspendat în timp, scrie BBC.

Totul se va schimba însă pe 12 august 2026, când o eclipsă totală de Soare va traversa Oceanul Atlantic și Europa. Va fi prima eclipsă totală vizibilă din Europa continentală după cea din 1999 și prima observabilă din Spania continentală după mai bine de un secol, din 1912.

Fenomenul va putea fi admirat doar dintr-o fâșie îngustă a continentului, iar Avellanosa de Muno se află chiar pe traseul acesteia.

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De ce este acest sat atât de special

Potrivit fizicianului María Teresa Lopez Sanchez, satul oferă condiții ideale pentru observarea eclipsei. Câmpurile întinse de grâu, dealurile joase și orizontul larg, fără clădiri înalte sau poluare luminoasă, transformă locul într-un punct perfect pentru a urmări spectacolul ceresc.

Momentul eclipsei va fi și mai spectaculos deoarece va avea loc cu puțin timp înainte de apus. "Va fi ca și cum am experimenta două apusuri în doar câteva minute", explică cercetătoarea. După lăsarea întunericului, cerul va oferi încă un spectacol rar: ploaia de meteori Perseide va putea fi observată în aceeași noapte.

Sara Alvarez Rodriguez, în vârstă de 89 de ani, s-a născut în Avellanosa de Muno în 1937 și nu a plecat niciodată de aici. Dacă cineva o întreabă unde este cel mai bun loc pentru a vedea eclipsa, răspunsul vine imediat: "Mergeți spre peșteră. De acolo se vede tot".

În anii 1950, satul avea aproximativ 200 de locuitori și mai multe magazine. Pe atunci, pescarii din zonă mergeau cu bicicleta în satele vecine pentru a-și vinde marfa.

Raúl Grande Revilla, născut aici în urmă cu 73 de ani, își amintește de poștașul care venea călare pe măgar și livra scrisori și ziare. Animalul știa singur unde trebuie să oprească, inclusiv la vechiul oficiu poștal din sat.

Generații întregi au trăit din agricultură, grădini de legume, vii și creșterea animalelor. Însă mecanizarea agriculturii a schimbat totul. Cum în zonă nu existau alte locuri de muncă, oamenii au plecat spre orașe precum Madrid, Bilbao sau Barcelona.

Eclipsa îi aduce pe spanioli înapoi acasă

Evenimentul astronomic îi face acum pe mulți dintre cei plecați să revină. Raúl Grande va veni împreună cu partenera, fiul, nepoții și un grup numeros de prieteni. Fratele său va sosi și el cu copiii și nepotul. În total, aproape 20 de persoane vor ajunge în sat, ceea ce înseamnă că populația localității se va dubla într-o singură zi.

Și nu sunt singurii. Sara Alvarez spune că și alți vecini își vor primi rudele și prietenii veniți din toate colțurile Spaniei, dar și din Marea Britanie, Franța și Venezuela.

Geografa Lucrezia Lopez, profesor la Universitatea din Santiago de Compostela, spune că astfel de evenimente îi determină pe oameni să redescopere locurile cu care au o legătură emoțională.

În cazul Avellanosa de Muno, fenomenul îi atrage nu doar pe foștii locuitori, ci și pe turiști din întreaga lume.

Hotelurile sunt rezervate de ani de zile

Interesul pentru eclipsă este atât de mare încât hotelul Parador de Lerma, aflat într-un fost palat nobiliar din apropiere, este complet rezervat încă din 2022.

Potrivit lui Alberto Bosque Coello, reprezentant al autorităților de turism din regiunea Castilla y Leon, aproape toate locurile de cazare din zonă au fost ocupate cu mult timp înainte. Mulți dintre cei care vin sunt pasionați de eclipse și caută locurile cu cele mai bune condiții de observare.

În întreaga provincie Burgos sunt pregătite puncte speciale de observare a eclipsei, însă în Avellanosa de Muno localnicii și vizitatorii vor urca spre peșterile aflate deasupra satului. De acolo se vede perfect orizontul vestic, iar acest lucru este esențial deoarece, în timpul eclipsei totale, Soarele se va afla la doar opt grade deasupra orizontului.