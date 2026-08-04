Video Explozie la un salon din Iaşi. Atacatorul a spart geamul şi a aruncat înăuntru o sticlă incendiară
O femeie din Iaşi susţine că, din cauza opririi iluminatului public, cineva care a vrut să se răzbune pe ea şi a încercat să-i dea foc salonului de înfrumuseţare.
Alarma s-a dat ieri noapte, atunci când cineva a sunat disperat la 112 şi a anunţat că într-o cameră de cămin, în care funcţiona salonul, a avut loc o explozie.
După ce au evacuat fumul din încăpere, pompierii şi-au dat seama despre ce este vorba: cineva a spart geamul uşii de la intrare şi a aruncat o sticlă plină cu combustibil care a explodat.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar structura de rezistenţă a încăperii nu a fost afectată. Autorităţile continuă investigaţiile şi îl caută acum pe făptaş.
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