4 barje cu mii de tone de piatră vor fi scufundate în Dunăre. Imagini din timpul operațiunii de deviere a apei

Operațiunea fără precedent pe Dunăre continuă. După detonarea reușită de ieri pentru devierea cursului apei apar și primele rezultate. Nivelul apei a crescut cu 2 centimetri în zona centralei de la Cernavodă. Două excavatoare uriașe scot acum din apă bucățile de granit. Este o misiune contra cronometru, pentru că România se află în plin val de caniculă, iar reactorul 2 de la Cernavodă nu poate funcționa fără un debit adecvat al Dunării.

Operațiunea de urgență declanșată pe Dunăre pentru creșterea debitului către centrala de la Cernavodă continuă și astăzi. Reactorul 1 a fost oprit în urmă cu o săptămână din cauza scăderii debitului Dunării, iar reactorul 2 ar putea fi închis în câteva zile, după cum a declarat chiar directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Două utilaje ale Administrației Naționale "Apele Române" au fost aduse în zonă și sparg mecanizat roca pentru a o transforma în piatră, astfel încât barjele să poată fi încărcate.

O barjă este deja plină, cea de-a doua va fi încărcată în curând, iar alte două barje vin de la Galați deja încărcate. În total vorbim despre patru barje, fiecare cu câte 500 de tone de piatră.

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Toate cele patru vor fi scufundate controlat într-o zonă de la intrarea pe Brațul Bala, astfel încât o parte din debitul Dunării să fie redirecționat către Dunărea Veche, de unde este alimentată Centrala Nucleară de la Cernavodă. Scopul este ca reactorul 2 să poată funcționa în continuare în condiții de siguranță.

Administrația Națională "Apele Române" a anunțat că debitul este în prezent staționar, cu o ușoară creștere de 2 centimetri înregistrată pe timpul nopții. Măsurătorile efectuate astăzi vor arăta însă care este evoluția reală a nivelului apei. Cert este că hidrologii prognozează încă două săptămâni de secetă.

Două excavatoare sparg roca pentru încărcarea barjelor

Acțiunile de dragaj pe brațul Dunărea Veche continuă cu sprijinul forțelor armate, iar în zonă sunt două excavatoare de mare tonaj, care sparg mecanizat în zona exploziei pentru a avea material suficient în vederea încărcării barjelor, a declarat, marți, purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale 'Apele Române' (ANAR), Ana-Maria Agiu.

"La fața locului continuă, în acest moment, acțiunile de încărcare a barjelor. Nivelele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare, iar tendința de scădere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă a fost stopată. Reamintim faptul că prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere pe zi cu 2-3 cm, ajungând în data de 9 august, fără aceste intervenții, la minus 233 cm, adică în șase zile ar fi scăzut cu 15 cm. Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării, de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelului Dunării cu până la 10-12 cm. De asemenea, Administrația Fluvială a Dunării de Jos continuă acțiunile de dragaj pe brațul Dunărea Veche. Acțiunile au loc cu sprijinul forțelor armate și sunt coordonate de Administrația Națională 'Apele Române'. De asemenea, Administrația Națională 'Apele Române' a trimis în zonă două excavatoare de 35 și 60 de tone, echipate cu picon (ciocan hidraulic, n.r.). Se sparge mecanizat în zona exploziei pentru a avea material suficient în vederea încărcării barjelor", a spus Agiu.

Reprezentanta ANAR a adăugat că, în cursul zilei de marți, se va încărca o barjă cu circa 500 de metri cubi de piatră, iar cel târziu în cursul serii, va avea loc încărcarea celei de-a doua barje.

"De la Galați este deja în marș o barjă încărcată cu anrocamente, iar cealaltă a ajuns în cursul nopții. Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că debitul Dunării va ajunge la sub minimumul istoric din anul 2003, în data de 7 august, respectiv va fi de 1.400 de metri cubi pe secundă. Astăzi, la intrarea în țară, debitele Dunării au valoarea de 1.450 de metri cubi pe secundă, fiind de trei ori mai mici decât media multianuală a lunii august, respectiv de 3.900 de metri cubi pe secundă. Aceste scăderi de debite sunt cauzate de regimul deficitar de precipitații din bazinul Dunării și de pe teritoriul românesc al Dunării. Sunt efectul lipsei de precipitații din timpul primăverii și din prima parte a verii, un regim deficitar care a continuat și în această perioadă cu foarte mici fluctuații", a explicat purtătoarea de cuvânt.

În opinia acesteia, deși s-au înregistrat la un moment dat 50 de litri pe metru pătrat în bazinul superior al Dunării, în Austria, și sunt așteptate precipitații tot din acea zonă, 'această cantitate nu este atât de mare'.

"(...) prin urmare, ea va contribui mai degrabă la o stabilizare și la o stopare a tendințelor de scădere a debitelor sau cel mult se va înregistra o ușoară tendință de creștere ajungând până la un debit de 1.600 de metri cubi pe secundă, în continuare cu mult sub media multianuală a lunii august. De altfel, din Austria până în România, această cantitate de apă suplimentară face șapte zile, iar până la Cernavodă cinci zile. Aceste două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic și acesta este motivul pentru care autoritățile statului român realizează intervenții în vederea creșterii nivelelor Dunării în zona Cernavodă pentru menținerea producției de energie nucleară", a subliniat Ana-Maria Agiu.