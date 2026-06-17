Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei

O fabrică de automotive din Arad pregăteşte sute de angajări după obţinerea unui contract extern important şi ar putea ajunge la aproximativ 3.000 de salariaţi. Compania a reintrodus bonusuri de angajare şi recomandare de câte 1.500 de lei, într-un judeţ afectat în ultimul an de concedieri colective şi de cel mai ridicat şomaj din ultimul deceniu.

Sute de locuri de muncă la o fabrică de automotive din Arad - Shutterstock

Conform unor anunţuri postate în mediul online şi unor fluturaşi distribuiţi în localităţi din zona Chişineu-Criş, fabrica de echipamente şi cablaje pentru autovehicule din satul Nădab a reintrodus, la 1 iunie, bonusul de angajare de 1.500 de lei, pentru a reuşit să-şi atragă forţa de muncă necesară. Totodată, este oferit un bonus de recomandare de 1.500 de lei, potrivit Agerpres.

Fabrica vrea să îşi dubleze numărul de angajaţi

Surse din fabrică şi din administraţia locală au declarat miercuri, pentru AGERPRES, că se intenţionează să se ajungă la aproximativ 3.000 de salariaţi, în urma obţinerii unui contract extern, ceea ce ar însemna dublu faţă de numărul angajaţilor din prezent. Până la 500 de angajaţi ar urma să fie străini, din afara Uniunii Europene.

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Reprezentanţii companiei Kromberg & Schubert din Nădab au confirmat că echipa locală va fi mărită, dar nu au dorit să facă alte precizări.

Primarul oraşului Chişineu-Criş, Ovidiu Guleş, a declarat, pentru sursa citată, că "aceasta este prima veste bună în contextul economic actual, în care multe companii au făcut disponibilizări".

"Am distribuit şi noi anunţurile companiei, pentru economia locală înseamnă foarte mult acest val de angajări. În buget vor ajunge mai multe taxe şi impozite, iar oamenii din zonă care vor obţine un loc de muncă vor avea putere de cumpărare mai mare şi, implicit, va exista dezvoltare locală", a spus edilul.

O şansă pentru angajaţii disponibilizaţi din automotive

Directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad, Alexandru Molnar, a spus, la rândul său, că o parte din forţa de muncă disponibilizată din alte fabrici de automotive ar putea ajunge la Nădab.

"Ştim că această companie face angajări şi este îmbucurător că o parte dintre oamenii care au fost disponibilizaţi din alte fabrici de automotive au o şansă în plus de a se reintegra pe piaţa muncii", a spus Alexandru Molnar.

În ultimul an, câteva fabrici importante din judeţ au făcut concedieri colective. Fabrica de vagoane marfă Astra Rail Industries, care a fost deţinută de compania Greenbrier, a fost închisă în iunie 2025 şi au fost disponibilizaţi 699 de salariaţi. Ulterior, s-a închis şi fabrica de componente auto Aptiv Ineu, iar aproximativ 900 de oameni au rămas fără loc de muncă. De asemenea, fabrica din Arad a companiei Leoni a anunţat, la finalul anului trecut, că va disponibiliza până la 465 de angajaţi, în perioada martie - august 2026.

De câteva luni, rata şomajului în judeţ se menţine la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani. În prezent este de 2,32%, faţă de 1,2% în urmă cu doi ani.