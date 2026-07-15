Doi români, victime în tragedia din Bruxelles. Şase muncitori au murit în incendiul de pe şantier

Incident cumplit în centrul Bruxelles-ului. Doi români au fost cuprinşi de flăcări teribile chiar pe şantierul pe care lucrau. Doar unul a supravieţuit dar este în stare gravă la spital – a suferit arsuri pe jumătate de corp. În total şase oameni şi-au pierdut viaţa. Regele Belgiei a ţinut un moment de reculegere şi a inspectat locul tragediei. Vă avertizăm, urmează informaţii şi imagini care vă foc afecta emoţional.

Sunt imagini înregistrate de pompierii belgieni care încercau să îi salveze dintre dărâmături pe cei rămaşi captivi. Ascensorul care a luat foc la etajele superioare s-a prăbuşit în gol cu cei angajaţi să îl instaleze. Oamenii care lucrau pe şantier n-au avut nicio şansă de supravieţuire.

După ce incendiul a fost stins, am efectuat o a doua inspecție a șantierului și, în acest moment, există două zone la care nu putem avea acces, două subsoluri cu lifturi. Am reușit să ajungem, cu mare dificultate, la un lift și, din păcate, înăuntru am găsit mai multe corpuri ale unor muncitori care sunt decedaţi.

"Este o clădire imensă în care erau peste 200 de muncitori. Antreprenorul a fost rugat să îşi numere personalul aflat la faţa locului pentru a verifica dacă mai lipseşte cineva", a declarat Walter Derieux, purtător de cuvânt al pompierilor.

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Tragedia s-a produs în apropiere de Grand Place, unul dintre cele mai importante şi cunoscute obiective turistice din Bruxelles, într-o clădire aflată în renovare. 250 de muncitori se aflau pe şantier. Focul ar fi izbucnit în interiorul construcţiei şi s-a extins cu rapiditate.

"Lucram la primul etaj şi după câteva minute am văzut fum. Mirosea din ce în ce mai tare. Foarte mult fum. Şi am strigat la ceilalţi. Evacuarea! Evacuarea! Foc, foc! A fost puternic. Pare că a izbucnit la etajul doi. Şi apoi s-a răspândit spre lifturi. Se pare că unul dintre lifturi a şi căzut. Asta am auzit", a declarat un muncitor.

"Cred că a început în jurul orei 7:00 sau 7:30. La început, din exterior, nu părea un incendiu major, dar foarte repede a trebuit să evacuăm peste 250 de muncitori care se aflau acolo. Pompierii au sosit foarte repede, împreună cu poliția și serviciile de urgență. Dar, din păcate, în ciuda faptului că am reușit să scoatem un număr mare de muncitori, șase persoane sunt încă dispărute și credem că există într-adevăr victime - acele șase persoane", a explicat Philippe Close, primarul din Bruxelles.

Între cei morţi, un bărbat născut la Cernăuţi, care avea dublă cetăţenie, română şi ucraineană. Iar un altul, un tânăr din Bacău se află în stare gravă după ce a suferit arsuri pe jumătate din corp.

"Este, cu adevărat etapa critică, în care ne asigurăm că pacientul va supravieţui şi apoi vom trece la aplicarea de grefe de piele. Apoi, convalescenţa, reabilitarea, pentru ca pacientul să aibă o viaţă cât mai normală după", a declarat un medic.

Informaţiile au fost confirmate oficial de Ministerul Afacerilor Externe. Autorităţile belgiene investighează acum cauzele incendiului şi dacă au fost respectate condiţiile de securitate în muncă. ​