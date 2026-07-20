Observator » Evenimente » A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul

Video A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul

Galerie (8)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.07.2026, 16:50 | Modificat la 20.07.2026, 16:50

Un turist din București a transformat plaja de la Vadu în șosea. Timp de două zile, bărbatul a ignorat interdicția de a circula cu autoturismul pe nisip și a ajuns cu vehiculul până aproape de malul mării.

Întreaga scenă a fost filmată, iar imaginile surprind cum șoferul trece cu mașina extrem de aproape de copiii care se jucau pe plajă. Polițiștii l-au identificat pe bărbatul de 38 de ani și l-au amendat cu 1.000 de lei.

"Vezi că e plajă, nu e Bucureștiul. Ia-o prin apă că e moale. E a treia oară când treci pe aici.

Deja e nesimțire"

Articolul continuă după reclamă

"Tot ăla de azi? Tot ăla e, el nu știe altfel decât pe plajă", se plâng turiştii.

 

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

Like
masina bucuresti plaja vadu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.