Un turist din București a transformat plaja de la Vadu în șosea. Timp de două zile, bărbatul a ignorat interdicția de a circula cu autoturismul pe nisip și a ajuns cu vehiculul până aproape de malul mării.

Întreaga scenă a fost filmată, iar imaginile surprind cum șoferul trece cu mașina extrem de aproape de copiii care se jucau pe plajă. Polițiștii l-au identificat pe bărbatul de 38 de ani și l-au amendat cu 1.000 de lei.

"Vezi că e plajă, nu e Bucureștiul. Ia-o prin apă că e moale. E a treia oară când treci pe aici.

Deja e nesimțire"

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"Tot ăla de azi? Tot ăla e, el nu știe altfel decât pe plajă", se plâng turiştii.