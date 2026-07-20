Video A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul
Un turist din București a transformat plaja de la Vadu în șosea. Timp de două zile, bărbatul a ignorat interdicția de a circula cu autoturismul pe nisip și a ajuns cu vehiculul până aproape de malul mării.
Întreaga scenă a fost filmată, iar imaginile surprind cum șoferul trece cu mașina extrem de aproape de copiii care se jucau pe plajă. Polițiștii l-au identificat pe bărbatul de 38 de ani și l-au amendat cu 1.000 de lei.
"Vezi că e plajă, nu e Bucureștiul. Ia-o prin apă că e moale. E a treia oară când treci pe aici.
Deja e nesimțire"
Articolul continuă după reclamă
"Tot ăla de azi? Tot ăla e, el nu știe altfel decât pe plajă", se plâng turiştii.
Andreea Filip
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜