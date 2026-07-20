Tren CFR spre litoral, întârziere de peste 220 de minute după defectarea locomotivei. 610 km, făcuţi în 12 ore

Călătoria cu trenul se dovedeşte a fi o adevărată cursă spre necunoscut. Chiar dacă ştii când pleci, nu ştii niciodată când ajungi. Pasagerii CFR Călători care au plecat luni dimineață din Sibiu spre București și Constanța au avut de înfruntat o întârziere de peste 220 de minute, după defectarea locomotivei în zona Făgăraș.

Calatori asteapta trenurile sau cauta refugiu la umbra si aer conditionat in Gara de Nord din Bucuresti, marti, 30 iunie 2026 - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre

Incidentul a afectat trenul Regio 2100, programat să plece din Sibiu la ora 4:13 și să transporte inclusiv vagoane cu destinația Constanța. Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar, locomotiva DA 941 s-a defectat la Făgăraș, unde garnitura a acumulat o întârziere de aproximativ 210 minute, scrie Club Feroviar.

După o perioadă îndelungată de așteptare, locomotiva defectă a fost înlocuită cu locomotiva DA 670, iar trenul și-a putut continua călătoria.

Cu 50 de kilometri pe oră

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La Brașov, vagoanele venite de la Sibiu și destinate călătorilor spre București și Constanța au fost preluate de trenul InterRegio 1930. Garnitura a plecat însă din Brașov cu o întârziere de aproximativ 220 de minute.

Conform programului inițial, trenul trebuia să ajungă la Constanța la ora 12:53. Ora estimată de sosire a fost împinsă spre 16:53, ceea ce înseamnă că pasagerii ar putea petrece peste 12 ore pe traseul dintre Sibiu și litoral.

Distanța feroviară de aproximativ 610 kilometri ar urma astfel să fie parcursă cu o viteză medie de aproape 50 de kilometri pe oră, deși o parte importantă a traseului este formată din sectoare de cale ferată modernizate.