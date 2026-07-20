Adolescentă de 13 ani din Mehedinţi, violată de 5 tineri. Unii dintre ei se filmau în timpul actului sexual

O adolescentă în vârstă de 13 ani a fost violată de cinci tineri cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani. Unii dintre ei se filmau în timpul actelor sexuale.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, pornografie infantilă și complicitate la pornografie infantilă.

Se filmau în timpul actelor sexuale

Potrivit informațiilor din dosar, în perioada cuprinsă între lunile septembrie și decembrie 2025, 5 persoane cercetate (dintre care una aflată sub măsura controlului judiciar, dispusă anterior și o alta care se sustrage urmăririi penale), cu vârste între 19 și 25 de ani, profitând de imposibilitatea unei persoanei vătămate minore de a-şi exprima voința în mod conștient, ca urmare a vârstei fragede (13 ani), ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta.

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De asemenea, în acest context, trei dintre tineri, cu sprijinul unui alte persoane, ar fi realizat, cu telefoanele mobile, fotografii și videoclipuri, în care victima minoră apărea în ipostaze sexuale explicite.

Procurorii DIICOT Mehedinți au dispus, la 17 iulie, reținerea a 3 persoane. La aceeași dată, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a dispus arestarea preventivă față de două dintre persoane și măsura controlului judiciar față de a treia. Totodată, a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT Mehedinți de arestare în lipsă a persoanei care se sustrage urmăririi penale.