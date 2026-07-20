Totul începe cu un mesaj privat şi un gest de încredere. Dar o fotografie trimisă într-un moment de apropiere poate scăpa complet de sub control şi poate ajunge să fie văzută de mii de oameni. Sextingul este un fenomen tot mai răspândit, iar victimele sunt, de cele mai multe ori, adolescenţi şi tineri. Pe TikTok, Instagram și Snapchat, sextingul a devenit o formă tot mai frecventă de apropiere. Dar specialiștii avertizează: nimic nu e sută la sută confidenţial. Aproape trei din patru tineri români au avut experiențe de sexting. Iar în spatele fenomenului apar și cazuri de șantaj, distribuire fără acord și consecințe care pot schimba vieți.

"Astăzi vorbim despe poze indecente şi trimiterea de poze indecente.", spune o tânără, Bianca pe contul ei de Tiktok.

"Niciodată nu mai face sex messaging înainte de a face sex pe bune!", adaugă un alt tânăr, portivit paginii de TikTok cuElis.

"Ce părere am despre fenomenul bărbaţilor care trimit poze cu instrumentul din dotare în erecţie femeilor.", se arată într-un alt videoclip postat pe pagina de Tiktok vladcaraiman.

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Sunt doar câteva dintre discuțiile care apar zilnic, nu pe site uri pentru adulţi, ci pe TikTok, Instagram sau Snapchat.

Sexting - schimbul de mesaje, fotografii sau videoclipuri cu conținut sexual

Se numeşte sexting - schimbul de mesaje, fotografii sau videoclipuri cu conținut sexual - iar pentru mulți tineri, subiectul nu mai este unul tabu, ci o parte conversațiilor de zi cu zi.

"Majoritatea fetelor, am trimis măcar o poză de genul în viaţa asta.", adaugă Bianca în videoclipul postat pe contul ei de Tiktok.

Specialiștii spun că unul dintre factorii care au alimentat fenomenul este expunerea tot mai mare la conținut explicit, dar şi lipsa unei educaţii adecvate.

"De la gimnaziu şi până la liceu, atât fetele cât şi băieţii folosesc site-urile porno ca să înveţe sexualitate şi cum să se raporteze în cuplu şi asta e un fapt foarte îngrijorător: școala nu le oferă nicun fel de informaţie pe partea de sexualitate şi părinţii încă au jenă şi ruşine. Există foarte multă idealizare a corpurilor, dar există 1 dfin 2 clipuri cu conţinut puternic, violent.", explică Mihai Copăceanu, psiholog.

"De primit, am primit, de trimis nu. Probabil în speranţa că va fi reciproc.Cred că aveam 16 ani.", precizează o fată, Ana.

"Social media a crescut mult sextingul pentru că tinerii folosesc reţelele de socioalizare şi cu acest scop, de a intra în relaţie cu cineva. Sunt mulți tineri care mi-au spus că în primele interacțiuni, în primele ore de discuţie cu cineva online, au primit mesaje cu conţinut sexual explicit.", adaugă Mihai Copăceanu.

Fotografii cu vizualizare unică şi mesaje temporare. Cum s-au adaptat aplicaţiile sextingului

Iar aplicaţiile s-au adaptat. Fotografii cu vizualizare unică, mesaje temporare și conversații care dispar după un anumit număr de ore. Chiar şi aşa, confidenţialitatea este o iluzie, spun specialiştii.

"Dacă tu vrei să fii safe. Dacă îi trimiteţi poze, trimiteți-le să îi apară o singură dată.", mai spune Bianca.

"Aceste opțiuni reduc bariera psihologică. Dacă știi că un mesaj dispare, dispare şi inhibiţia. S-ar putea să ne simțim mai curajoși să trimitem conţinut intim, pentru că percepem riscul ca fiind mai mic, este însă o capcană. Deşi unele platforme blochează sau trimit notificări în cazul unei capturi de ecran nu este nicio funcţie de securitate care să oprească un al doilea dispozitiv cu care putem face poză primului.", menţionează Anca Chiru, specialist în social media.

"Tu nu mai realizezi ce faci, într-o discuţie face to face nu cred că ai scoate poze de astea să le pui pe masă. Nu este un mod bun de a crea o relație cu o persoană.", spune Alec, un tânăr de 19 ani.

"Din păcate, la copii aud de poze indecente. Pentru ei e normal..din păcate, da.", spune Ana.

Sextingul, văzut şi ca o formă de conexiune în cuplu

Roxana vede sextingul ca pe o formă de conexiune în cuplu și spune că a experimentat asta după ce relația s-a consolidat.

Reporter: Ați trimis vreodată măcar partenerului? Poate mesaje.

Roxana, 27 de ani: Într-o relație de lungă durată, după o anumită perioadă, începi să ai încredere. Am fost atentă. Suntem fete, este destul de periculos.

Aplicațiile de dating pierd teren, iar relațiile încep tot mai des direct pe rețelele sociale. Acolo apare și sextingul: aproape trei din patru tineri români spun că au trimis sau primit mesaje ori imagini cu conținut sexual. Fenomenul este în creștere, însă odată cu el cresc și cazurile de distribuire fără acord și de șantaj online.

"Persoana cu care tu corespondezi, ai impresia că are intentii bune, Soclicită imagini cu continut sexual şi apoi te santajează. Sunt mult adolescenţi care trec prin astfel de experienţe.", mai precizează psihologul Mihai Copăceanu.

Fenomenul este cunoscut drept "revenge porn".

"Acele materiale ajung în forma unui şantaj în spațiul fizic, fie ajung între prieteni. Această faptă este considerată de Codul Penal ca violare a vieții private cu o pedeapsă de până la 3 ani închisoare.", spune Adrian Cuculis, avocat.

"Se întâmplă de obicei fetelor, eu am o soră, nu aş vrea să se întâmple aşa ceva. Există alte fete de vârsta ei care au trăit aşa ceva. Fără discuții în mediul online, ele rămân, nu ştim niciodată cui rămân. Pedeapsa ar trebui să fie de 10 ani, astea duc la o traumă destul de profundă. Pot duce chiar la suicid.", mărturiseşte un alt tânăr, Alex.

În cazul materialelor care implică minori, pedepsele sunt mult mai severe.

"Acest tip de pornografie infantila, fie ca tu trimiți ceva, că primeşti de la cineva sau că accesezi pe un anumit dispozitiv electronic el este pedepsit f aspru în românia, cu închisoarea de până la 16 ani.", conchide avocatul Adrian Cuculis.

În 2025, Salvați Copiii România a înregistrat cu 133% mai multe sesizări decat in anul precedent. În spatele cifrelor, sunt povești ale tinerilor care spun că au fost șantajați cu imagini intime sau au primit poze indecente de la necunoscuți. Experienţe care le marchează viaţa sau chiar îi pot împinge la gesturi radicale.