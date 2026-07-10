Compania care dă afară 1.600 de angajaţi locali pentru a face loc lucrătorilor dintr-o ţară asiatică

Este scandal în Statele Unite după ce un gigant tech este acuzat că vrea să concedieze mii de angajaţi pentru a-i înlocui cu lucrători dintr-o ţară asiatică. Vor fi disponibilizaţi 4.800 de angajaţi, iar compania americană a primit deja aprobarea de a angaja 2.273 de indiei, cu vize H-1B, potrivit datelor publicate de Serviciul pentru Cetățenie și Imigrație al Statelor Unite.

Val de proteste după ce Microsoft a anunţat că va da afară aproape 5.000 de angajaţi. Dintre aceştia, 1.600 fac parte din divizia Xbox, care a produs una dintre cele mai populare console de jocuri video din lume, scrie Fox News.

Compania americană are în plan să angajeze aproape 2.300 de lucrători din India. Ba mai mult, postul de ştiri conservator mai scrie că Microsoft este acuzat că lasă cetăţenii americani fără loc de muncă în detrimentul străinilor, pentru a reduce costurile cu forţa de muncă.

"Concediezi americani ca să-i înlocuiești cu mii de lucrători veniți prin programul de vize? Direct la închisoare și cu bunurile confiscate. Povestea asta s-a repetat de nenumărate ori", a scris un utilizator pe platforma X. "Este vina Guvernului nostru pentru că aprobă vizele H-1B. Guvernul ne-a lăsat fără locurile de muncă de acasă, în timp ce acestea sunt mutate în alte țări", comentează un altul.

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În replică, un reprezentant al gigantului american a declarat pentru Fox News că: "aceste decizii sunt luate în funcție de necesitățile companiei. Și angajații din SUA care dețin vize H-1B au fost afectați de disponibilizări.

Reacţia Microsoft

Luni, Microsoft a anunţat disponibilizarea a 4.800 de angajaţi, dintre care 3.200 de lucrători ai diviziei de jocuri Xbox, care rămâne şi fără mai multe studiouri de jocuri.

Pentru a da o justificare deciziei, noul director al Xbox, Asha Sharma, spune că restructurarea diviziei era absolut necesară, întrucât aceasta funcţiona într-un mod nesănătos şi nesustenabil.

Xbox operează cu margini de profit care sunt de 3 până la 10 ori mai mici decât cele ale "platformelor similare", spune Sharma, făcând trimitere evidentă la PlayStation.

Nici abonamentul Game Pass "nu a crescut în ritmul aşteptat". Microsoft spera ca, până la finele acestui an, să ajungă la 77 de milioane de abonaţi. În realitate, conform unei surse din cadrul companiei citate de The Wall Street Journal, există doar în jur de 30 de milioane de abonaţi.

Acesta pare să fie şi motivul pentru care, după o scumpire de anul trecut, care a dus la pierderea abonaţilor, Microsoft a ieftinit anul acesta abonamentele Game Pass. Microsoft va reduce şi numărul de jocuri pe care le dezvoltă şi, pe viitor, va investi mai mult în cele mai importante titluri, precum Minecraft, Candy Crush şi Fallout.

Val de disponibilizări la gigantul america

Disponibilizările vin într-un moment dificil pentru gigantul american. Acţiunile Microsoft au scăzut cu aproximativ 19% de la începutul anului, fiind cea mai slabă evoluţie dintre marile companii de tehnologie. Investitorii sunt îngrijoraţi că modelele de inteligenţă artificială generativă ar putea afecta cererea pentru software-ul tradiţional al companiei, în timp ce propriile produse AI ale Microsoft nu au devenit încă motoare majore de creştere.

Deşi afacerile de cloud şi LinkedIn continuă să înregistreze rezultate solide, alte segmente, precum licenţele Windows, dispozitivele Surface şi divizia Xbox, au raportat scăderi ale veniturilor în ultimele trimestre. Acesta este al doilea val important de restructurări în doi ani, după concedierile de aproximativ 9.000 de angajaţi operate în 2025.