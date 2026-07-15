A venit la Techirghiol pentru tratament, dar şi-a găsit sfârşitul. Un bărbat de 71 de ani scos mort din lac

A venit la Techirghiol pentru tratament, dar şi-a găsit sfârşitul. Un bărbat de 71 de ani a fost scos inconştient din lac. În ciuda eforturilor medicilor pentru el nu s-a mai putut face nimic.

La fața locului au fost trimise un echipaj SAJ de tip B2 și un echipaj SMURD C.

Pacientul a fost găsit în stop cardiorespirator, iar salvatorii au aplicat protocolul de resuscitare, însă manevrele nu au avut rezultat. Ulterior a fost declarat decesul.

A murit prin submersie

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Techirghiol este cel mai întins lac salin din România, cu lungimea de 7.500 m, adâncimea de maximum 9 metri și salinitatea de peste 90 g/l este cunoscut pentru calitățile apei sărate (mineralizate) și a nămolului sapropelic, folosit în tratarea diferitelor maladii. Fauna nevertebratelor ce populează lacul Techirghiol este dominată de crustaceul Artemia salină, care împreună cu alga Cladophora cristalină furnizează materia primă pentru producerea nămolului sapropelic cu componenți minerali activi care îi dau o valoare terapeutică deosebită.