Momentul în care o femeie din Alba e spulberată de o maşină pe trecerea de pietoni. Ce spun martorii

O femeie din Alba Iulia a decedat după ce a fost lovită în plin de o maşină. Femeia traversa regulamentar, pe Bulevardul "Tudor Vladimirescu", una dintre cele mai circulate artere din oraş.

Poliţiştii au deschis dosar penal pe numele şoferului şi continuă cercetările în acest caz, dar oamenii din zonă trag un semnal serios de alarmă. Nu ar fi primul accident care se produce pe acest bulevard, iar autorităţile nu iau nicio măsură.

Ce spun oamenii din zonă

Locuitorii care stau în acea zonă spun în ultimii ani s-au produs numeroase accidente, unele precum cel de astăzi în care oameni care traversau regulamentar au fost loviţi de maşini. Oamenii spun că instalarea unor simple limitatoare de viteză ar rezolva mare parte din probleme, dacă nu cumva chiar pe toate.

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Montarea unor treceri de pietoni supraînălțate, iluminarea suplimentară a zonelor de traversare, instalarea de radare fixe sau sisteme inteligente de monitorizare a traficului sunt alte câteva soluţii oferite autorităţilor.