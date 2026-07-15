Polonia suspectează că Rusia pregătește o operațiune sub steag fals în care ar putea folosi drone ucrainene pentru a lovi un stat NATO sau chiar propriul teritoriu, astfel încât să justifice o ripostă militară. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, susține că Vladimir Putin ar putea recurge la o asemenea provocare deoarece este "disperat și pierde", potrivit Polsatnews .

Polonia spune că Rusia ar putea ataca un stat NATO cu drone ucrainene pentru a justifica un atac - Shutterstock

Ministrul polonez de Externe a confirmat, în timpul unei vizite în Statele Unite, că Polonia se așteaptă la o operațiune sub steag fals și a adăugat că dronele ucrainene ar putea avea un rol esențial: "Bănuim că Rusia plănuiește să folosească drone ucrainene pentru a ataca un stat membru NATO sau pe ea însăși, pentru a justifica un atac", a declarat Radoslaw Sikorski. "Acesta este tipul de acțiune pe care (Putin) ar putea să o planifice", a mai spus Sikorski.

În cadrul unei dezbateri organizate la Biblioteca și Muzeul Prezidențial Ronald Reagan din Los Angeles, Radoslaw Sikorski a declarat că Polonia suspectează Rusia că ar putea organiza o operațiune sub steag fals, în care Moscova să folosească drone ucrainene.

"Putin a spus chiar ceva asemănător în urmă cu aproximativ o lună. A afirmat că, dacă vom fi atacați de un stat NATO, vom răspunde. De aceea suspectăm că intenționează să pregătească drone ucrainene și să le folosească pentru a ataca un stat NATO sau chiar Rusia, pentru ca apoi să răspundă acelui atac", a spus Sikorski.

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"Este genul de acțiune pe care l-ar putea plănui, pentru că este disperat și pierde", a apreciat șeful diplomației poloneze, referindu-se la Vladimir Putin.

Vicepremierul a fost întrebat despre coaliția antibalistică înființată luni la Paris. Nouă state europene, inclusiv Ucraina, urmează să dezvolte împreună un sistem de apărare. Polonia nu a participat la reuniunea inaugurală.

Potrivit ministrului de Externe, formatul coaliției rămâne deschis, iar companiile poloneze ar putea adera în viitor: "Formula de cooperare dintre industriile europene de apărare pentru construirea sistemelor balistice și antibalistice este deschisă. De îndată ce firmele poloneze vor propune proiecte necesare, vor putea să se alăture", a declarat Sikorski.

Ministrul polonez de Externe, mesaj direct către Putin

În aceeași zi, Radosław Sikorski i s-a adresat direct lui Vladimir Putin în cadrul unui briefing de presă.

"Astfel de regimuri procedează întotdeauna în acest fel. Amintesc provocarea de la Gliwice din 1939, când oameni ai Abwehrului, îmbrăcați în uniforme de soldați polonezi, au ocupat un post de radio aflat pe teritoriul de atunci al Reichului", a spus Sikorski.

"Mesajul nostru pentru Vladimir Putin este următorul: știm ce plănuiești, nu o face", a declarat ministrul polonez de Externe.