Andra plănuia să plece cu familia în vacanță în Thassos. A găsit cazare după ce a cerut oferte pe grupul de Facebook unde este cea mai mare comunitate de turiști care pleacă în Grecia. Cu o săptămână înainte de plecare, și-a dat seama că a fost păcălită.

"Am fost contactată în particular de către o doamnă care îmi oferea cazare, toate detaliile păreau foarte reale. Am mers pe încredere, mi-a dat număr de telefon, mi-a dat un cont, un contract semnat, dar a fost într-adevăr o condiție, să plătesc un avans pentru două zile, în valoare de 1920 de lei. Mi s-a spus de asemenea cu o săptămână înainte să o contactez ca totul să rămână stabilit, am făcut acest lucru, în momentul în care am făcut, nu am mai reușit să dau de ea" a explicat Andra Avram, victima unei astfel de escrocherii.

Escrocheriile se înmulţesc, însă administratorii de grupuri nu îşi asumă răspunderea

După ce a rămas fără bani, a povestit întâmplarea nefericită pe același grup. Așa a aflat că nu este singura victimă.

"O familie mi-a povestit că a ajuns în toiul nopții la cazare și s-au trezit că nu este ceea ce plătiseră de fapt. Era cazarea dar, de fapt nu făcuseră rezervare la persoana respectivă" a mai povestit Andra.

Astfel de escrocherii se înmulțesc în fiecare vară. Hoții profită de faptul că mulți români își caută cazare prin postări în grupuri de Facebook.

"Pe comunitățile noastre nu există posibilitatea ca o cazare falsă să apară. În momentul în care se postează o cerere de cazare, hoțul contactează prin mesaj privat turistul respectiv care își caută cazare și îi cere un avans, acesta pică în capcană" a fost explicația administratorului grupului, Dan Drăgan.

Recomandările autorităţilor şi specialiştilor

Autoritățile spun că infractorii au devenit tot mai sofisticați și pot crea site-uri sau oferte care par perfect credibile.

"Important este ca oamenii să sesizeze și poliția pentru că nu este suficient să ne plângem pe Facebook sau pe alte rețele de socializare cu privire la faptul că am luat o țeapă" au fost spusele șefului Biroului de Prevenire IGPR, Sorin Stănică.

Iar pericolele din perioada vacanțelor nu se opresc doar la cazare. În drumul spre mare, mulți turiști pică în capcana site-urilor false de viniete, mai ales pentru Bulgaria. Acestea copiază site-ul oficial, dar cer taxe duble. În loc de 15 euro pe săptămână, turiștii plătesc 30 și nici nu primesc o vinietă reală.

"Șansele să luăm o vinietă falsă sunt foarte mari și șansele să luăm amendă pentru lipsa vinietei sunt de 100%. Ce încurajăm noi în general este să căutăm aplicațiile corespunzătoare pe telefoane. Toate serviciile au aplicații dedicate" a fost îndemnul specialistului Silviu Stahie.

Specialiștii recomandă ca în cazul în care devenim victimele unor astfel de înșelătorii, să închidem contul bancar cu care am făcut plata și să depunem plângere la poliție.

