Desertul de pe masa de Revelion, între nou şi tradiţional. În timp ce unii preferă plăcintele, doboşul sau Albă ca Zăpada alţii vor mini eclere, tarte cu macha sau choux. Indiferent de alegere, în cofetării nu ai avut azi loc să atunci un ac de pofticioşi.

Aşa arată coada din faţa unei cofetării din Bucureşti în Ajun de Anul Nou. Oamenii s-au aşezat de la prima oră la rând ca să fie siguri că nu ratează desertul de pe masa de Revelion. Cine nu a facut din timp comanda pentru prajiturile de Revelion îşi incearca acum norocul pe ultima suta de metri. Au insa ceva de asteptat oamenii care vor desertul la liber azi.

Tortul tradiţional are un loc aparte pentru cei cu gusturi clasice

Şi ca să nu piardă clienţii care aşteptau afară la temperaturi de îngheţ, angajaţii au ieşit să îi întâmpine cu zâmbetul pe buze. Şi nu doar atât. "Un salam de biscuiti sa le dam clientilor pentru ca e cam frig afara si ceai ca sa ii incalzim. Aglomeratia e de la 7 si jumatatate exact cum o vedeti si aici. si inauntru si afara", a declarat Alexandra, cofetar. Altă cofetărie, la fel de mulţi clienţi. Dau anul acesta tradiţionalul tort pe platoul cu prăjituri asortate.

"Oamenii comanda prajiturile traditionale pentru masa de revelion. Vor să îşi aduca aminte de copilarie si pe masa de Revelion de obicei fac un platou asortat", a declarat Florenţa Mihăilă, manager cofetarie. Se poate însă şi mai sofisticat pentru cei cu gusturi internaţionale. "Avem de la mini tarte cheescake-uri, minichoux-uri, baci di alassio sau trufe belgiene. Noi facem aluatul, avem aceasta tartă cu matcha cu zmeură. Cu ciocolata sau cu capsune ininterior, uite ce frumoase sunt asa, ca niste mici regine! Pentru copilasi, avem pops-uri", a declarat Marius Simion, fondator cofetărie artizanală. Tortul tradiţional are un loc aparte pentru cei cu gusturi clasice.

