Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cazare de Revelion fantomă. Cum au fost înşelaţi turiștii cu o pensiune care nu există

Un bărbat dintr-o comună din județul Prahova este cercetat penal pentru înșelăciune, după ce ar fi obținut mii de lei de la persoane interesate să închirieze o pensiune la munte pentru Revelion, fără a deține, în realitate, unitatea de cazare. 

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 14:39
Cazare de Revelion fantomă. Cum au fost înşelaţi turiștii cu o pensiune care nu există - Sursa: Profimedia

Până în prezent, polițiștii au identificat doi păgubiți, unul din municipiul București și unul din județul Teleorman, însă ancheta este în desfășurare. 

2 persoane au fost păgubite cu un anunţ fals de cazare

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul lunii noiembrie 2025, un bărbat ar fi indus în eroare două persoane din municipiul Bucureşti şi judeţul Teleorman, obţinând în mod fraudulos suma totală de aproximativ 4.000 de lei. Acesta ar fi postat anunţuri online privind închirierea fictivă a unei pensiuni pentru perioada Revelionului 2025-2026", informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, suspectul ar fi publicat anunțuri online în care susținea că închiria o pensiune situată în localitatea Săcele, județul Brașov, deși nu deținea unitatea de cazare. După ce a încasat sumele de bani reprezentând avansul pentru vacanța de Revelion, bărbatul și-ar fi închis telefonul, iar persoanele păgubite nu au mai reuşit să îl contacteze. 

Joi dimineaţă, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Câmpina au făcut o percheziţie domiciliară la locuinţa suspectului, în comuna Şotrile, pe numele acestuia existând mandat de aducere la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

revelion cazare inselaciune inchiriere pensiune prahova
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Evenimente » Cazare de Revelion fantomă. Cum au fost înşelaţi turiștii cu o pensiune care nu există