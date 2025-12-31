Anul Nou vine cu mese îmbelşugate, dar şi cu pahare pline. Românilor le place să petreacă, indiferent că merg la restaturant sau stau acasă. Pentru o seară reuşită, selecţia băuturilor, dar şi cantitatea consumată sunt foarte importante.

Este un cocktail preferat mai ales de doamne în noaptea de Revelion, spune un barman cu experienţă. Motivul? "Deoarece conţine atât alcool, cât şi cafea, ca să ne ţină treaz şi să ne dea energie pentru toată noaptea", a declarat Vlad Pintilie, barman. Domnii au alte gusturi. "În seara de Revelion domnii comandă în general whiski sau cockteiluri mai puternice cum ar fi Old Fashion, Negroni", a declarat Vlad Pintilie, barman.

De Revelion nu poate lipsi însă băutura tradiţională

Şi cei care au ales să treacă în noul an, acasă, ştiu clar ce vor să servească la masa festivă. Mulţi dintre ei au refăcut stocurile de băuturi pe ultima sută de metri. De Revelion nu poate lipsi însă băutura tradiţională. Un lucru este cert, nimeni nu pleacă de la cumpărături fără vin spumant sau şampanie. Una la un pret mediu costă în jur de 100 de lei. Doamnele însă au înlocuit şampania cu prosecco, iar preţul lui este ceva mai mic, 45 de lei pentru că este şi la ofertă.

Nu uitaţi să fiţi cumpătaţi la noapte, pentru ca băutura să nu se transforme în otravă pentru organism, spun medicii. Asta ca să nu ne dea bătăi de cap, la propriu.

