Praga, Berlin, Milano sau Londra rămân destinații accesibile pentru noaptea de Revelion, cu condiția de a fi flexibile datele de plecare, orașul ales și tipul de cazare. Diferența de preț poate fi semnificativă în funcție de aceste elemente.

Lia: Cristi, ce faci de Revelion?

Cristi: Chiar nu ştiu, anul ăsta n-am avut timp să caut. Tu?

Lia: Eu plec la Praga, am găsit super ofertă. 550 de lei dus întors cu avionul şi cazarea acolo super ieftin!

Articolul continuă după reclamă

Cristi: Nu te cred!

Lia: Caută să vezi! Hai că m-ai făcut curios!

Nu pierzi mult timp până găseşti online variante ieftine pentru Revelion. Ofertele last minute la biletele de avion sunt mai tentante ca niciodată.

"Am găsit Praga, unde merge Lia. Avea dreptate. 562 de lei, dus-întors dacă rezerv acum. Ia să vedem ce mai găsim. Berlin 616 lei! Bun! Copenhaga 655 de lei şi cel mai convenabil Londra 545. Milano 638 de lei şi cel mai convenabil Londra 545 de lei. Plecarea pe 31 decembrie - sosire pe 2 ianuarie. Hai să vedem şi ce preţuri sunt la cazări", a transmis reporterul Observator, Cristi Popovici.

La Praga, pentru două nopţi, încă sunt disponibile cazări cu 500 de lei pe noapte. La fel şi la Milano. Preţuri pe buget sunt şi în Berlin, dar şi în Londra. Aici, găsiţi camere de la 840 de lei pentru două nopţi, într-o zonă bună. Dacă plecaţi cu gaşca, preţurile sunt şi mai mici, dar în apartamente cu paturi suprapuse.

Pe Aeroportul Otopeni este aglomeraţie mare în aceste zile.

Reporter: Unde mergeţi de Revelion?

Cuplu: În Sevilla!

Reporter: Cât aţi dat pe biletele de avion?

Cuplu: 1100 de lei, pentru două persoane dus-întors e bine. Cazarea, avem un AIRBNB.

Reporter: Unde mergeţi?

Cuplu: Portugalia Avionul a fost cam 650 de lei dus - întors, cu tot cu bagaj de cală şi cazarea cam 800 de persoană. E bine, da!

Şi agenţiile de turism au super oferte pentru vacanţa de Revelion.

"Cu autocarul, patru nopţi de cazare, demipensiune şi masa de Revelion inclusă, la Balcic în Bulgaria, 470 de euro de persoană, un hotel de cinci stele, sau în România, la Sovata, 480 de euro, 5 zile demipensiune şi masa de Revelion.", a explicat Marius Berca, director operaţional agenţie de turism.

Cu puţină răbdare şi căutări rapide, vacanţele last minute sunt o soluţie accesibilă.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰