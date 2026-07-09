A vrut să se răcorească și a murit înecat la doar 17 ani. Tragedie în Argeș

Sfârșit tragic pentru un adolescent în vârstă de 17 ani. Copilul s-a înecat, joi, în apele râului Cotmeana, în zona localităţii argeşene Bârla.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, în urma unei sesizări la 112, la locul evenimentului au intervenit două echipaje de pompieri cu o barcă de salvare, un echipaj SMURD şi o autospecială a Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

A murit la 17 ani

Victima a fost extrasă din apă şi au fost efectuate manevrele de resuscitare, însă fără rezultat, fiind declarat decesul. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti.

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"Din primele cercetări a reieşit faptul că trei tineri ar fi plecat la scăldat pe râul Cotmeana, de pe raza comunei Bârla, împrejurare în care unul dintre ei, de 17 ani, nu a mai reuşit să iasă. Tânărul a fost scos din apă şi i-au fost efectuate manevre de resuscitare, însă fără rezultat, fiind constatat decesul", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

ISU Argeş le recomandă cetăţenilor să se scalde doar în locuri special amenajate şi supravegheate, să evite intrarea în apă dacă nu ştiu să înoate şi să nu se aventureze în ape cu adâncime necunoscută, cu curenţi puternici.