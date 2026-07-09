După summitul NATO de la Ankara, cadoul ales de Recep Tayyip Erdogan pentru liderii Alianței a pus mai multe guverne europene în fața unei situații delicate, care a cerut intervenția poliției, a vămii și a ambasadelor.

De ce le-a oferit Erdogan liderilor NATO revolvere şi muniţie reală. Cadoul a pus pe jar mai multe guverne - Hepta

Cadourile, revolvere gravate personalizat și ambalate împreună cu muniție reală, au depășit statutul unor simple obiecte simbolice de expunere și au ridicat imediat întrebări juridice și de securitate, odată ce liderii s-au întors acasă, potrivit Turkiye Today.

Echipa belgiană a deschis pachetul după aterizare

Premierul belgian Bart De Wever s-a numărat printre liderii ale căror delegații au fost nevoite să ia măsuri oficiale după summit. Potrivit Reuters, De Wever a fost surprins să găsească un pistol și muniție în bagaj, după ce a aterizat în Belgia.

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Arma a fost apoi predată poliției de pe aeroportul din Bruxelles și securizată într-un seif. Măsura a reflectat preocupările juridice legate de introducerea unei arme de foc și a muniției în Belgia printr-un bagaj obișnuit, chiar dacă obiectul fusese primit ca dar diplomatic.

Cadoul, menit să promoveze industria de apărare a Turciei

Revolverele au fost oferite după ce liderii NATO s-au reunit la Ankara pentru summit. Erdogan ar fi intenționat ca aceste cadouri să evidențieze industria de apărare a Turciei, devenită un sector de export și un instrument de politică externă tot mai importante.

Imagini distribuite de biroul președintelui Lituaniei, Gitanas Nauseda, au arătat ceea ce părea a fi modelul Gumusay .357 Magnum, un revolver rar, cu șase focuri, produs de compania turcă de armament MKE în anii ’90.

Arma era așezată într-o cutie de lemn pentru expunere, pe care se aflau drapelul Turciei, sigla NATO și o plăcuță care descria Gumusay, în turcă și engleză, drept „primul pistol de tip revolver produs în țara noastră”.

Revolverele, probleme privind gestionarea lor

Un purtător de cuvânt al premierului spaniol Pedro Sanchez a declarat că toți liderii au primit același model, fiecare armă fiind gravată cu numele destinatarului. Prezența muniției reale a arătat că armele nu erau doar obiecte ceremoniale.

Din cauza naturii cadourilor, mai multe guverne au decis să gestioneze revolverele prin intermediul poliției, al autorităților vamale, al ambasadelor sau al procedurilor oficiale pentru cadouri de stat, în loc să le trateze ca obiecte personale.