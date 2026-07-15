Accident grav la Eforie Sud. Cinci autoturisme, patru aflate în mișcare și unul staționat, au fost implicate într-un carambol, iar patru persoane au ajuns la spital. Printre victime se află o fetiță de 6 ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral și traumatisme la nivelul membrelor superioare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, patru dintre mașini se aflau în deplasare, iar cea de-a cincea era staționată.

Alte două femei au fost rănite: una a suferit un traumatism abdominal, iar cealaltă un traumatism abdominal și un traumatism la un membru superior.

Din fericire, toţi cei implicaţi erau conștienţi după accident și au fost transportaţi la spital. Șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

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A fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.