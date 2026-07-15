În România există mii de persoane cu deficienţe auditive şi de vorbire. Însă, o problemă majoră, cu care se confruntă această comunitate, este lipsa de personal specializat care să îi poată înţelege şi să îi ajute. În Braşov, o poliţistă a învăţat limbajul semnelor de mică iar acum îl folosește pentru a ajuta oameni ce nu pot comunica altfel cu cei din jurul lor.

Ramona lucrează ca agent de poliţie în Braşov. Tânăra în vârstă de 22 de ani a învățat limbajul mimico-gestual de acasă de nevoie. Iar acum, e unul dintre marile ei atuuri.

"Părinţii mei sunt surdomuţi şi a trebuit cumva să mă adaptez lor şi am învăţat. Este o barieră foarte mare de limbaj, nu sunt înţeleşi şi a trebuit să fiu traducătorul lor", a spus Ramona Elena Drăghici, agent Secția 2 Poliție Brașov.

Iar scenariul s-a repetat şi în trafic, în timpul programului de muncă.

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"Am avut o persoană care a oprit maşina nregulamentar şi i s-a luminat faţa, s-a bucurat foarte mult că a dat de o persoană care ştie limbajul semnelor, nu se aştepta", a mai afirmat Ramona Elena Drăghici.

Doar în Braşov sunt câteva sute de oameni care se folosesc de limbajul semnelor pentru a comunica. În această zonă sunt, în mod oficial, 300 de utilizatori ai limbajului mimico-gestual, 58 dintre aceştia sunt copii. Suntem în plină perioadă a concediilor, suntem într-o zonă turistică şi din acest motiv, dă stabilitate, este cât se poate de importantă, în special pentru persoanele din această categorie, aflate în nevoie.

"A spus că a fost emoţionată şi impresionată că există cineva care ştie limbajul semnelor". "A zis că poliţia, în general, ar trebui să ştie semnele de bază, nu toate semnele", au spus oamenii.

"De mult, nu era un poliţist care să ştie limbajul semnelor, acum este prima oară şi probabil o să le fie de ajutor", a declarat Dănuț Muscalu, președinte Filiala Brașov, Asociația Națională a Surzilor din România

Persoanele cu deficiențe de auz și vorbire, care au nevoie de ajutorul Poliției, Ambulanței, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei sau Salvamont pot folosi serviciul de urgență SMS 113. Se înregistrează în prealabil într-o bază de date, iar ajutorul vine rapid, în urma unui schimb de mesaje cu un operator.