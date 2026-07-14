Criza politică se adânceşte si ne-ar putea costa 5 miliarde euro. E vorba despre banii europeni pe care tara noastră i-ar putea pierde dacă marile reforme nu vor fi adoptate în Parlament până la finalul verii. PSD joacă tare si ameninţă că va vota reformele doar dacă îsi va impune conditiile. Altfel, după 70 zile de haos politic, presedintele Nicusor Dan respinge scenariul alegerilor anticipate.

În plin război politic, PSD ameninţă că va bloca marile reforme impuse de Comisia Europeană. Dar, preşedintele Nicuşor Dan crede că avertismentul lansat de şeful PSD ar fi doar o tactică de negociere. "Să nu uite că PSD este în Opoziție. Nu e de datoria PSD să treacă legile promovate de Guvern. Vreți să facem un pas înainte? Veniți, domnilor! Fă un pas și arată-mi că ești bine intenționat, Ilie Bolojan! Dă-ți demisia din premier interimar!", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD. "E problemă pur și simplu de responsabilitate pentru România, pentru că nu pot să șantajezi practic absorbția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare. De o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greșit", a declarat Ilie Bolojan, preşedinte PNL.

6 reforme cruciale asumate de Guvern în fața Comisiei Europene

Sunt 6 reforme cruciale asumate de Guvern în fața Comisiei Europene. Toate ar trebui adoptate într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, până la 31 august. Dacă aceste reforme vor fi blocate, România va pierde aproape 5 miliarde de euro. Codul Urbanismului valorează aproape 1 miliard de euro, la fel și decarbonizarea sectorului energetic. Alte patru proiecte ar aduce la Buget peste 3 miliarde de euro. Legea Salarizării unitare, de pildă, ar genera aproape 800 milioane euro. Reforma ar fi trebuit adoptată încă din 2023, dar a fost amânată de teama unor costuri politice. Un alt proiect esențial se referă la integritatea în funcții publice - reforma valorează 770 milioane euro. PSD a anuntat că va vota aceste legi doar dacă îşi va impune amendamentele. Altfel, partidele de dreapta ar trebui să-şi găsească o altă majoritate în Parlament.

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"Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritate și atunci n-are rost să facem un exercițiu gratuit", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. În acest context, liderii PNL şi USR spun că şi-ar dori alegeri anticipate, un scenariu pe care presedintele ar vrea să-l evite. "Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce, de fapt, nimic nou. Toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. În schimb, George Simion a propus o alianţă la guvernare între PSD şi AUR, dar a cerut ca partidul pe care îl conduce să preia şefia Senatului.