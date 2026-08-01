Video Primul mare oraş din România care stinge lumina pe fondul crizei energetice: "E o măsură raţională"
E indicat ca în această perioadă să economisiţi cât puteţi. Ieşenii, spre exemplu, au început deja. Au avut prima noapte fără iluminat stradal.
Planul exclude, totuşi, zonele în care e nevoie de lumină. Aici ne referim la pasajele subterane și la cele pietonale, dar și zonele centrale circulate intens. Ca să se asigure că toată lumea e în siguranţă, poliţia locală a patrulat prin cartierele din oraş în zonele neiluminate.
Reacţia primarului din Iaşi
Şi la Tecuci au început micile schimbări: tot de aseară, s-a redus la jumătate puterea sistemului public de iluminat. Practic, încă e lumină afară, dar nu aşa intensă ca acum două seri. Primarul Mihai Chirica a făcut și un apel către locuitorii Iașiului: să fie solidari și să consume cât mai puțină electricitate.
"Iluminatul stradal şi iluminatul arhitectural – vrem să le întrerupem după ora 24 pe toată perioada în care Cernavodă nu funcţionează. Asta înseamnă o economie de aproximativ 10 megawați pe 24 de ore. Cumulat, poate, şi cu alte municipalităţi, şi alte UAT-uri, cred că ar conta pentru acest deficit. E o măsură, să spunem, raţională. pentru că suntem într-o situaţie critică şi e potrivit să reacţionăm şi noi ca atare", a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.