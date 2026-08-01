E indicat ca în această perioadă să economisiţi cât puteţi. Ieşenii, spre exemplu, au început deja. Au avut prima noapte fără iluminat stradal.

Primul mare oraş din România care stinge lumina pe fondul crizei energetice: "E o măsură raţională"

Planul exclude, totuşi, zonele în care e nevoie de lumină. Aici ne referim la pasajele subterane și la cele pietonale, dar și zonele centrale circulate intens. Ca să se asigure că toată lumea e în siguranţă, poliţia locală a patrulat prin cartierele din oraş în zonele neiluminate.

Reacţia primarului din Iaşi

Şi la Tecuci au început micile schimbări: tot de aseară, s-a redus la jumătate puterea sistemului public de iluminat. Practic, încă e lumină afară, dar nu aşa intensă ca acum două seri. Primarul Mihai Chirica a făcut și un apel către locuitorii Iașiului: să fie solidari și să consume cât mai puțină electricitate.

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"Iluminatul stradal şi iluminatul arhitectural – vrem să le întrerupem după ora 24 pe toată perioada în care Cernavodă nu funcţionează. Asta înseamnă o economie de aproximativ 10 megawați pe 24 de ore. Cumulat, poate, şi cu alte municipalităţi, şi alte UAT-uri, cred că ar conta pentru acest deficit. E o măsură, să spunem, raţională. pentru că suntem într-o situaţie critică şi e potrivit să reacţionăm şi noi ca atare", a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.