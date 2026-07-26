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Video Accident grav în Bosanci. Două mașini s-au ciocnit frontal, patru persoane au ajuns la spital

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.07.2026, 09:12 | Modificat la 26.07.2026, 09:18

Patru oameni, printre care şi un copil, pot spune că s-au născut pentru a doua oară, după ce au scăpatca prin minune cu viaţă dintr-un accident înfiorător. 

Maşinile în care se aflau s-au lovit frontal pe un drum din localitatea Bosanci, judeţul Suceava.

În urma impactului, autoturismele au fost aruncate pe marginea şoselei, iar bucăţi din caroserie s-au împrăştiat peste tot.

Victimele au fost duse la spital şi, din fericire, sunt în afara oricărui pericol.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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