Focar de infecţii într-un apartament din Buşteni. Aproape patru tone de deşeuri au fost scoase din locuinţă, după ce vecinii, îngroziţi de mirosul puternic, de gândacii şi şoarecii ce veneau de acolo, au cerut ajutorul autorităţile. Până şi echipele de intervenţia au fost şocate de ce au găsit în interior.

Dincolo de uşa de la intrarea în apartament, echipele de intervenţie au descoperit un adevărat focar de infecţie. În toate camerele erau mormane de gunoi, populate de colonii de şoareci şi gândaci.

300 de saci cu gunoi au adunat angajaţii firmei de salubritate. În total aproape patru tone de deşeuri.

"Asta e a patra maşina. Am cărat...şi cu tractor şi cu tot. Nu există", spune un angajat de la salubritate.

Vecinii au făcut reclamaţii după ce mirosul puternic le-a intrat în case iar gândacii şi şoarecii începuseră să mişune peste tot.

În două săptămâni, șase șoareci a prins pisica mea. Au intrat pe ghenă la bucătărie, la dormitor prin lambriu.

"Cetățenii m-au sesizat de nenumărate ori privind o problemă de sănătate publică. Am anunțat primăria de trei ori până acum, personal", a declarat Florin Bucur, consilier local Buşteni.

Proprietarul locuinţei nu a putut explica cum a ajuns în această situaţie, dar a fost încântat că i s-a curăţat casa.

Autorităţile spun că pentru rezolvarea unor astfel de situaţii trebuie sesizate Asociaţia de Proprietari, Direcţia de Sănătate Publică şi Poliţia Locală iar în cazuri extreme se ajunge chiar la acţiuni în instanţă.

