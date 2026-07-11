O femeie luată ostatică într-un supermarket din Berlin a fost eliberată. Gestul şocant de la casa de marcat

Un bărbat a luat o femeie ostatică vineri seară într-un supermarket din Berlin, a anunțat sâmbătă poliția capitalei germane. Femeia a fost eliberată sâmbătă dimineață, după aproximativ 11 ore de captivitate, în urma unei intervenții în forță a poliției, relatează publicaţia britanică The Sun.

Vineri, în jurul orei locale 22:00, (20:00 GMT), "un bărbat a sechestrat o femeie" într-un magazin de la periferia sudică a oraşului şi o reţine de atunci "sub ameninţarea violenţei", a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Berlin, Florian Nath.

Bărbatul "a formulat diferite revendicări pe parcursul nopţii", a adăugat responsabilul german, fără a oferi mai multe detalii.

Suspectul, care ar fi fost înarmat cu un cuțit de mari dimensiuni, a fost imobilizat de forțele speciale și transportat ulterior cu o targă, având răni ușoare, relatează aceeași sursă.

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Conform martorilor citați de publicaţia The Sun, incidentul ar fi început cu puțin timp înainte de închiderea magazinului, când bărbatul, aflat la casa de marcat, ar fi refuzat să își pună produsele pe banda de cumpărături și ar fi scos brusc un cuțit. Un tânăr aflat în magazin a declarat că femeia "s-a aflat pur și simplu în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit".

Poliția a menținut contactul cu atacatorul pe parcursul nopții și a desfășurat un important dispozitiv la fața locului, inclusiv unități speciale.

Chiar dacă "în prezent nu există niciun pericol pentru populație", forțele de ordine le-au cerut locuitorilor să evite zona pentru a nu îngreuna intervenția.