O altă tragedie a avut loc şi în Mehedinţi. Un bărbat de 71 de ani a murit, după ce un şofer bulgar, în vârstă de 49 de ani, a intrat într-o depăşire neregulamentară a unui autotren şi a ajuns pe contrasens, unde a lovit frontal maşina victimei.

În urma impactului, bărbatul de 71 de ani a rămas încarcerat, iar din nefericire, medicii au fost nevoiţi să constate decesul.

Circulaţia a fost oprită zeci de minute, iar poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.