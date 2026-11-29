Video Accident mortal în Mehedinți. Un șofer bulgar a intrat pe contrasens și a lovit frontal o mașină
O altă tragedie a avut loc şi în Mehedinţi. Un bărbat de 71 de ani a murit, după ce un şofer bulgar, în vârstă de 49 de ani, a intrat într-o depăşire neregulamentară a unui autotren şi a ajuns pe contrasens, unde a lovit frontal maşina victimei.
În urma impactului, bărbatul de 71 de ani a rămas încarcerat, iar din nefericire, medicii au fost nevoiţi să constate decesul.
Circulaţia a fost oprită zeci de minute, iar poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
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