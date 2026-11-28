Dacă simţi un miros neobişnuit în apropierea unei prize electrice, acesta poate fi primul semn al unei probleme grave, chiar dacă la exterior totul pare în regulă. Mirosul de plastic ars, de substanţe chimice sau chiar şi cel de peşte poate indica supraîncălzirea cablurilor ori a unor componente din circuitul electric. Specialiştii avertizează că ignorarea acestor semnale poate agrava situaţia şi explică ce trebuie făcut pentru a evita un incendiu.

Un miros de ars care provine dintr-o priză nu trebuie ignorat, chiar dacă aceasta continuă să funcţioneze normal. Potrivit specialiştilor de la Stones Electric, problema poate fi provocată de conexiuni slăbite, cabluri supraîncălzite, izolaţie deteriorată sau circuite electrice suprasolicitate.

În unele cazuri, mirosul apare înainte ca priza să prezinte urme vizibile de deteriorare, fum sau scântei. O conexiune defectuoasă din interiorul peretelui poate genera căldură fără ca proprietarul să sesizeze imediat pericolul.

De ce poate apărea un miros de peşte lângă o priză

Unul dintre cele mai puţin cunoscute semne ale unei defecţiuni electrice este mirosul asemănător celui de peşte. Acesta poate apărea atunci când plasticul, izolaţia cablurilor sau alte componente electrice se supraîncălzesc şi degajă un miros chimic.

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Din acest motiv, oamenii pot căuta iniţial sursa mirosului în instalaţiile sanitare, în gunoi sau chiar în interiorul pereţilor, fără să suspecteze o problemă electrică.

Specialiştii avertizează că, dacă mirosul este mai puternic lângă o priză, un întrerupător, un corp de iluminat sau tabloul electric, acesta trebuie tratat ca un posibil semn de defecţiune.

Stones Electric prezintă inclusiv cazul unei cliente care a observat un miros de peşte provenind dintr-o priză. La scurt timp, priza a explodat. Verificările au arătat că problema fusese provocată de suprasolicitarea circuitului electric.

Aparatele care pot provoca supraîncălzirea prizelor

Una dintre cauzele frecvente ale mirosului de ars este conectarea unor aparate cu un consum ridicat de energie la circuite deja suprasolicitate.

Printre echipamentele care pot favoriza apariţia problemei se numără caloriferele electrice, aparatele portabile de aer condiţionat, cuptoarele cu microunde, congelatoarele şi electrocasnicele mari.

Prelungitoarele şi prizele multiple pot agrava situaţia. Deşi permit conectarea mai multor dispozitive la sursa de energie, capacitatea circuitului electric rămâne aceeaşi.

Riscul poate creşte şi în locuinţele mai vechi, unde instalaţiile electrice au fost proiectate pentru un număr mai mic de aparate decât cele utilizate în prezent.

O altă cauză poate fi, în mod evident, uzura prizei. Dacă ştecărul nu mai stă fx, conexiunea poate genera căldură. Urmele maronii sau negre, plasticul topit, zgomotele neobişnuite şi scânteile sunt semne că priza trebuie verificată.

Problema poate proveni şi de la aparatul conectat, de la un încărcător defect sau de la un cablu deteriorat.

Ce trebuie să faci imediat dacă simţi miros de ars

Primul pas este să nu mai foloseşte deloc priza. Dacă există un aparat conecta, acesta trebuie scos din priză numai dacă operaţiunea poate fi făcută în siguranţă.

Dacă ştecărul este fierbinte, topit, blocat sau produce scântei, NU îl atinge! În această situaţie, alimentarea circuitului trebuie întreruptă de la tabloul electric, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

În cazul apariţiei fumului sau flăcărilor, persoanele trebuie să părăsească zona şi să contacteze serviciile de urgenţă. În România, lista electricienilor autorizaţi poate fi consultată în portalul ANRE.

Specialiştii atrag atenţia şi asupra unor greşeli care pot agrava problema. Priza nu trebuie testată prin conectarea unui alt aparat, iar dispozitivul suspect nu trebuie mutat într-o altă priză pentru a continua utilizarea.

De asemenea, electricienii avertizează să nu torni apă în priză şi nici să nu ascunzi problema folosind piese de mobilier.

Semnele care pot indica o problemă mai gravă a instalaţiei electrice

Defecţiunea poate fi mai serioasă atunci când mai multe prize se încălzesc simultan, siguranţele se declanşează repetat sau luminile pâlpâie.

Un miros de ars provenit din tabloul electric necesită o atenţie deosebită. Acesta poate indica o siguranţă defectă, o conexiune slăbită sau deteriorarea unor componente interne.

În astfel de situaţii, proprietarii nu trebuie să demonteze singuri capacul tabloului electric, ci să cheme de urgenţă un electrician autorizat.

Specialiştii subliniază că simpla înlocuire a prizei nu rezolvă întotdeauna problema. Dacă supraîncălzirea a afectat cablurile din perete sau circuitul este suprasolicitat, defecţiunea se poate repeta.

De aceea, înainte ca reparaţia să fie considerată gata, trebuie verificată întreaga porţiune de circuit afectată, pentru identificarea cauzei reale a supraîncălzirii.