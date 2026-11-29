Iarna a venit cu un preţ dramatic. Doi oameni au murit la Iaşi, răpuși de hipotermie, iar în Capitală vântul a doborât copaci şi a avariat mai multe maşini. În judeţul Brăila, nisorile şi rafalele au închis circulaţia feroviară pe un sector.

În Moldova, zăpada a ajuns la 20 de centimetri. Vremea rea făcut probleme şi la malul mării, toate porturile au fost închise din cauza furtunilor. Situaţia nu e mai liniştită nici la munte: în Făgăraş există risc de avalanşă.

Sud-estul rămâne sub avertizări de viscol, iar gerul se înteţeşte până la mijlocul săptămânii, cu minime care pot coborî spre minus 17 grade.

Intervenţiile pompierilor s-au ţinut în lanţ.

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Codurile galbene de vânt şi viscol au făcut prăpăd

Pe o stradă din Sectorul 4, un copac doborât de vânt a căzut peste 2 autoturisme, iar în urma impactului, ambele lunete au fost distruse în totalitate. M-a sunat vecinul, domnule vedeţi ca v-a căzut pomul pe maşină. Primăria când a venit a pus borduri pe lângă pomi, le-a rupt rădăcinile şi copacul cum e bătran, a căzut la primul viscol. Eu am auzit bubuitura din casă dar nu ştiam ce s-a întâmplat. Acum pe frigul şi gerul ăsta stăm să ne chinuim cu maşinile. Nu m-am aşteptat la aşa ceva, spun oamenii.

În Capitală, viscolul a dat bătăi de cap și autorităților. În Sectorul 4, ceremonia destinată aprinderea iluminatului festiv a fost anulată din cauza codului de vreme rea. La prânz, vântul a amplificat senzaţia de frig. Termometrele arătau 0 grade, cei care au avut drum prin oraş au tremurat pe la minus 5. Chiar şi asa, era cald, prin comparaţie cu Harghita, de exemplu.

Primul episod de vremea rea din acest sezon a paralizat circulaţia ore bune pe Drumul Expres 12 între Balş şi Craiova din cauza ninsorii viscolite. Utilajele de deszăpezire au lucrat la foc continuu, însă intervenţia a fost îngreunată de ambuteiajul format.

Nici spre Piteşti nu s-a circulat mai bine. Carosabilul a fost acoperit rapid de un strat generos de omăt.

Iar în Constanţa, drumarii au acţionat preventiv pe autostrăzile A2 şi A4, dar şi pe mai multe drumuri naţionale pentru ca şoferii să poată circula în siguranţă. Rafalele puternice au măturat ţara de la est la vest şi de la nord la sud. În Buzău, un stâlp de electricitate şi un copac s-au prăbuşit peste o maşină care aştepta la semafor. Din fericire, şoferul s-a ales doar cu o sperietură.

Codul de vânt şi ninsori a pus stăpânire şi pe judeţul Brăila. Pe sectorul Barboşi - Şendreni circulaţia trenurilor a fost blocată zeci de minute din cauza viscolului. La Iaşi, însă, doi oameni au pierit din cauza hipotermiei.

Chiar dacă termometrele indicau doar minus două grade Celsius, din cauza vântului, s-au resimţit ca minus şapte. Tot vântul a făcut prăpăd şi la Constanţa, dacă aşteptaţi vreun colet cu vaporul, va întârzia.

Vântul suflă la rafală cu 70 de kilometri pe oră. Este furtună de grad 7 - 8 pe mare. Asta înseamnă că în larg valurile ating şi chiar depăşesc 5 metri înălţime. Aşa că toate porturile la Marea Neagră au fost închise.

În Galaţi, zăpada s-a depus pe şosele încă de ieri dimineaţă

Drumarii au intervenit cu utilaje până şi pe drumurile judeţene. În Munţii Făgăraş, statul de zăpadă depus vine cu risc de avalanşă. Ceaţa scade vizibilitatea sub 50 de metri. La Vârful Omu, stratul de zăpadă a depăşit deja jumătate de metru. La altitudini mari, temperaturile coboară până la minus 16 grade.

Iar în unele locuri, stratul de zăpadă ar putea atinge, izolat, şi 25 de centimetri. Rafale de vânt de până la 70 de kilometri pe oră vor spulbera şi azi zăpada depusă în sud-estul ţării şi vor reduce vizibilitatea. Capitala şi 13 judeţe rămân sub avertizare de cod galben de viscol până diseară. Dar valul de frig se va intensifica de la o zi la alta. Azi, în estul Transilvaniei, maxima zilei va fi de minus şapte grade Celsius, iar în dimineaţa de 1 Decembrie temperaturile ar putea coborî chiar şi până la minus 19 grade. Se anunţă una dintre cele mai friguroase Zile Naţionale din ultimii ani.