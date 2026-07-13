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Accident pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Patru mașini au fost implicate

Accident pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Patru mașini au fost implicate Accident pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Patru mașini au fost implicate - Observator Constanța
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.07.2026, 14:41 | Modificat la 13.07.2026, 14:41

Un accident în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, luni, pe A2. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de intervenție.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, luni, la un accident petrecut pe A2, în care au fost implicate patru autoturisme.

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În zona respectivă s-au deplasat o maşină de stingere şi un echipaj de prim-ajutor.

Redactia Observator
Redactia Observator
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