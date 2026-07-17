Intervenție de amploare pe parcursul nopţii pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul școlii din comuna Iara, judeţul Cluj. Misiunea s-a finalizat în această dimineață, la ora 05.00, în urma solicitării care a venit seara trecută, în jurul orei 20.45.

Inițial, la fața locului au fost trimiși militarii Detașamentului Turda, însă forțele au fost imediat suplimentate cu efective de la Cluj-Napoca. Astfel, pompierii au utilizat 6 autospeciale cu apă și spumă și 2 autoscări. De asemenea, partea medicală a fost asigurată de către un echipaj SMURD, însă din fericire nu au existat victime.

Misiunea a fost dificilă, întrucât incendiul s-a manifestat generalizat la acoperișul școlii, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Accesul autospecialelor în apropierea școlii s-a realizat cu dificultate, astfel că forțele noastre au putut acționa cu apă doar după ce s-a oprit alimentarea clădirii cu energie electrică. Ca o mențiune suplimentară, clădirea era alimentată cu energie electrică din surse diferite, aspect care a constituit o provocare în plus.

Drept urmare, în primă instanță pompierii și-au concentrat eforturile în a proteja o hală situată în imediata apropiere și a ține sub control incendiul. Ulterior, au putut acționa direct pentru a lichida incendiul. Prin eforturi susținute, salvatorii au reușit să stingă focul în limitele găsite, spre orele dimineții realizând decopertarea întregului acoperiș, pentru a elimina numeroasele focare ascunse.

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Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire.