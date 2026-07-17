Observator » Evenimente » Acoperişul unei şcoli din Cluj a fost cuprins de flăcări. Pompierii au reuşit să stingă focul după 8 ore

Video Acoperişul unei şcoli din Cluj a fost cuprins de flăcări. Pompierii au reuşit să stingă focul după 8 ore

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Alex Prunean | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.07.2026, 10:12 | Modificat la 17.07.2026, 10:29

Intervenție de amploare pe parcursul nopţii pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul școlii din comuna Iara, judeţul Cluj. Misiunea s-a finalizat în această dimineață, la ora 05.00, în urma solicitării care a venit seara trecută, în jurul orei 20.45.   

Inițial, la fața locului au fost trimiși militarii Detașamentului Turda, însă forțele au fost imediat suplimentate cu efective de la Cluj-Napoca. Astfel, pompierii au utilizat 6 autospeciale cu apă și spumă și 2 autoscări. De asemenea, partea medicală a fost asigurată de către un echipaj SMURD, însă din fericire nu au existat victime. 

Misiunea a fost dificilă, întrucât incendiul s-a manifestat generalizat la acoperișul școlii, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Accesul autospecialelor în apropierea școlii s-a realizat cu dificultate, astfel că forțele noastre au putut acționa cu apă doar după ce s-a oprit alimentarea clădirii cu energie electrică. Ca o mențiune suplimentară, clădirea era alimentată cu energie electrică din surse diferite, aspect care a constituit o provocare în plus. 

Drept urmare, în primă instanță pompierii și-au concentrat eforturile în a proteja o hală situată în imediata apropiere și a ține sub control incendiul. Ulterior, au putut acționa direct pentru a lichida incendiul. Prin eforturi susținute, salvatorii au reușit să stingă focul în limitele găsite, spre orele dimineții realizând decopertarea întregului acoperiș, pentru a elimina numeroasele focare ascunse.

Articolul continuă după reclamă

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire. 

Alex Prunean
Alex Prunean
Like
scoala incendiu comuna iara
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.