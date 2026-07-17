Un cetățean sirian, cercetat într-un dosar DIICOT, a fugit joi în timpul unor percheziții desfășurate în Pantelimon, au declarat surse judiciare pentru Observator.

Bărbatul a fost reţinut în timpul unor percheziţii efectuate joi în Pantelimon.

Din informațiile Observator, sirianul pe nume Sandu Kaled a cerut să meargă la baie, iar jandarmul care îl păzea i-a scos cătușele și l-a lăsat să intre singur.

Bărbatul a profitat de situație, a sărit pe geamul aflat la etajul al doilea și a reușit să scape. Bărbatul este căutat în continuare.