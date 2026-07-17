Trump acuză China, fără dovezi, de implicare în alegerile din 2020 pe care le-a pierdut. Miza atacului

Președintele Donald Trump a acuzat joi China că s-a implicat în alegerile prezidențiale din 2020, pe care le-a pierdut, în ciuda faptului că serviciile de informații americane nu au găsit dovezi în acest sens. În timpul unui discurs de aproape o jumătate de oră, susținut de la Casa Albă, în prime time, Trump a reluat o serie de acuzații pe care le-a mai făcut în trecut, potrivit cărora alegerile din SUA nu sunt de încredere. A invocat presupuse documente recent declasificate despre care a spus că dezvăluie "vulnerabilități șocante". Potrivit Reuters, Trump și-a intensificat discursul prin care încearcă să transforme securitatea alegerilor într-un subiect principal al campaniei pentru alegerile legislative din noiembrie.

Discursul de 25 de minute, difuzat la o oră de maximă audiență, a evidențiat eforturile lui Trump de a transforma securitatea alegerilor într-o temă politică centrală înaintea scrutinului legislativ din noiembrie, când colegii săi republicani își vor apăra majoritățile fragile din Congres.

Trump și-a folosit discursul pentru a le cere din nou republicanilor din Congres să adopte o lege care să introducă noi cerințe privind prezentarea unui act de identitate și dovedirea cetățeniei, în pofida concluziilor formulate de-a lungul timpului potrivit cărora fraudele electorale sunt rare în Statele Unite. Proiectul de lege este blocat în Senat, pe fondul opoziției ferme a democraților.

Trump: Există vulnerabilităţi şocante

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Trump a declarat că materialele desecretizate vor dezvălui "vulnerabilități șocante în infrastructura noastră electorală". Multe dintre documente păreau însă să demonstreze contrariul sau nu aveau deloc legătură cu infrastructura electorală americană. Discursul a avut loc într-un moment politic dificil pentru Trump și pentru republicani, în condițiile în care rata sa de aprobare este afectată de războiul nepopular din Iran și de prețurile ridicate la energie.

Trump a menționat pe scurt războiul la începutul discursului, afirmând că Statele Unite "câștigă detașat", apoi a enumerat o serie de realizări interne, inclusiv reducerile de taxe și măsurile dure în domeniul imigrației, înainte de a aborda securitatea electorală. Președintele a declarat că desecretizează informații sensibile care ar demonstra că China a obținut în mod ilegal datele a 220 de milioane de alegători americani, inclusiv numele, adresele și alte informații personale.

El a susținut că membri ai comunității americane de informații au ascuns în mod deliberat informații despre amploarea activităților Chinei. O evaluare neclasificată a serviciilor americane de informații, publicată în 2021, a concluzionat că nu există indicii că vreun actor străin ar fi încercat sau ar fi reușit să modifice "vreun aspect tehnic" al alegerilor prezidențiale din 2020, inclusiv înregistrarea alegătorilor, buletinele de vot, numărarea voturilor sau rezultatele.

Evaluarea a fost realizată în mandatul lui John Ratcliffe, directorul de atunci al serviciilor naționale de informații al lui Trump și actualul director al CIA. Raportul a mai constatat că, cel puțin din 2008, China a desfășurat o campanie de colectare de informații despre alegătorii americani, opinia publică, partidele politice, candidați și înalți oficiali guvernamentali, probabil cu scopul de a utiliza aceste date pentru a anticipa rezultatele alegerilor.

Două persoane familiarizate cu situația au declarat că datele despre alegătorii americani obținute de China nu erau confidențiale - bazele de date electorale fiind cumpărate în mod obișnuit de consultanții politici - și că acestea nu puteau fi manipulate.

Înaintea discursului lui Trump, unii oficiali de la Casa Albă și-au exprimat îngrijorarea că publicarea informațiilor referitoare la China ar putea induce în eroare, au declarat surse pentru Reuters.

Limbajul dur folosit de Trump la adresa Chinei riscă să destabilizeze o relație care se îmbunătățise după costisitorul război comercial de anul trecut. Trump speră să se întâlnească în septembrie cu președintele chinez Xi Jinping pentru a discuta despre îmbunătățirea relațiilor comerciale.

Beijingul respinge acuzațiile de ingerință electorală

Ministerul chinez de Externe nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind discursul. Înaintea intervenției, Liu Chang, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington, a declarat: "China nu a intervenit niciodată și nu va interveni niciodată în alegerile prezidențiale din Statele Unite".

Trump a petrecut ani întregi punând sub semnul întrebării rezultatele alegerilor și susținând în mod fals că înfrângerea sa în fața democratului Joe Biden, în 2020, a fost rezultatul unei fraude. El a promovat și alte afirmații false, printre care ideea că votul prin corespondență este afectat de fraude pe scară largă, că aparatele de vot nu sunt de încredere și că votul persoanelor care nu sunt cetățeni americani este larg răspândit.

Numeroase instanțe și renumărări ale voturilor nu au identificat dovezi privind existența unei fraude de amploare la alegerile din 2020. Cu toate acestea, mesajul lui Trump a câștigat teren în rândul susținătorilor săi. Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în aprilie a arătat că 63% dintre republicani cred afirmația lui Trump potrivit căreia alegerile din 2020 i-au fost "furate", un procent care a rămas în mare parte neschimbat în ultimii ani, în pofida lipsei dovezilor.

Trump a declarat joi că administrația sa a descoperit dovezi potrivit cărora peste 275.000 de persoane fără cetățenie americană erau înregistrate pentru a vota în doar patru state, însă nu era clar câte dintre acestea votaseră efectiv.

În unele cazuri anterioare, sistemele utilizate pentru verificarea cetățeniei au identificat în mod eronat drept persoane fără cetățenie unii cetățeni americani naturalizați. Studiile au arătat că situațiile în care persoane fără cetățenie votează efectiv sunt extrem de rare.

Proiectul SAVE America Act, blocat în Senat

Deși Trump a prezentat alegerile americane drept extrem de vulnerabile, el nu a furnizat dovezi că vreun vot exprimat în 2020 ar fi fost modificat sau manipulat. Două dintre cele trei mari rețele de televiziune din Statele Unite, precum și CNN, au decis să nu transmită discursul pe principalele lor platforme, renunțând la o practică rezervată în mod obișnuit discursurilor importante privind chestiuni de interes național.

Trump le-a cerut din nou parlamentarilor republicani să promoveze un proiect de lege, SAVE America Act, care ar impune prezentarea unui act de identitate cu fotografie pentru a vota și a unei dovezi a cetățeniei americane pentru înscrierea în registrul electoral și care ar limita semnificativ votul prin corespondență. Democrații și organizațiile pentru apărarea dreptului la vot afirmă că legislația este menită să împiedice exprimarea unor voturi legitime.

Proiectul a fost adoptat de mai multe ori cu majoritate simplă de Camera Reprezentanților, controlată de republicani, însă nu beneficiază de cele 60 de voturi necesare pentru a depăși obstrucția parlamentară a democraților în Senatul controlat tot de republicani.

Unii lideri republicani l-au îndemnat pe Trump să se concentreze asupra problemelor care îi preocupă cel mai mult pe americani, inclusiv costul ridicat al vieții, în loc să insiste asupra scrutinului din 2020.

Democrații trebuie să câștige doar trei mandate deținute în prezent de republicani pentru a obține majoritatea în Camera Reprezentanților, care are 435 de locuri. În schimb, se confruntă cu o luptă dificilă pentru a prelua controlul Senatului, format din 100 de membri, în condițiile în care mai multe curse electorale decisive au loc în state favorabile republicanilor.