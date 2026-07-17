Alimentul pe care românii îl cumpără tot mai des, după ce a devenit viral pe internet

Mai nou ne facem lista de cumpărături... cu ochii pe TikTok. Cu fiecare scroll descoperim un aliment nou care ne atrage atenţia. Spre exemplu, tonul. Alături de el, alte câteva alimente au înregistrat creșteri uriașe de vânzări în ultimii ani.

Ton şi iaurt grecesc. Sunt două dintre alimentele pe care le cumpărăm instinctiv, fără să ne mai uităm la preţ. Ne-am obişnuit cu ele, pentru că ne apar la fiecare scroll pe reţelele sociale. "Acum le consum mai des, inainte le consumam mai rar. Cumva, pentru că influenţează, tot ce vedem, ne influenţează. Pt beneficiile lor ... fara carne grasa".

În final se vede în vânzări. Ana are un supermarket în Iași și a ajuns să schimbe lista de aprovizionare de mai multe ori în ultimul an. "Tonul e cunoscut de mai mult timp, dar probabil ca multi clienti i-au descoperit diversitatea", explică Ana Ignat, şef de magazin.

"Oamenii caută preparate cât mai sănătoase în ultimul timp. Tonul se află printre ele tocmai pentru că este o sursă bogată de Omega 3 şi de proteină", explică Mădălina Andronachi, reprezentant restaurant Iași.

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Reţeta originală pentru acest preparat este cu somon şi preţul acelui produs este de 52 de lei, dar pentru că oamenii au cerut cu ton şi tonul este mai scump, atunci vor scoate mai mulţi bani din buzunar pentru o astfel de farfurie cu ton, 56 de lei, mai precis. Vedetă incontestabilă e, însă, laptele vegetal.

Schimbarea comportamentului alimentar se vede şi la o simplă ieşire în oraş. "În ultima vreme au cam început să treacă pe lapte vegetal. Pentru persoanele cu intoleranţă la lactoză este mai benefic", a declarat Răzvan, barista.

Simplul trend a devenit parte din rutina zilnică pentru mulţi români. Majoritatea caută produse considerate mai sănătoase - fără lactoză, bogate în nutrienţi şi care nu îngraşă.