Liderul clanului Buricea, din Brăila, a fost arestat preventiv. Asta în timp ce restul celor acuzaţi în dosarul de cămătărie deschis de DIICOT au fost plasaţi sub control judiciar.

Interlopii sunt acuzați de tentativă de omor, după ce au încercat să-şi elimine rivalii.

Rețeaua a terorizat inclusiv oameni simpli care se împrumutau cu bani, cărora le-ar fi luat casele și mașinile drept garanție.

La percheziții, anchetatorii au spart tavanul și betonul din curtea interlopului, acolo unde au descoperit bani și arme.

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Cum își intimidau suspecții adversarii

"În acest context a exercitat acte de intimidare şi presiune psihologică asupra unor debitori în scopul de a-i determina să plătească capitalul împrumutat şi dobânzile aferente. Totodată, şi alţi membri ai grupării de criminalitate organizată, individual sau împreună cu alţi suspecţi, neafiliaţi, au oferit, în aceeaşi modalitate, împrumuturi băneşti, cu dobândă, fără a fi autorizaţi", precizează DIICOT.

Anchetatorii au mai stabilit că, din 2021 şi până în prezent, liderul grupului a efectuat şi intermediat tranzacţii financiare (primirea de sume de bani reprezentând dobânzi cămătăreşti şi împrumuturi băneşti) şi a transferat şi înregistrat bunurile luate drept garanţie pe numele unor membri ai familiei sale, "deşi era adevăratul beneficiar şi utilizator al acestora", vrând astfel să ascundă originea ilicită a sumelor şi bunurilor obţinute din infracţiuni.

Probele administrate au relevat şi faptul că, după săvârşirea unor infracţiuni, în scopul zădărnicirii sau îngreunării urmăririi penale, membrii grupării luau legătura cu persoanele vătămate pentru a le determina să fie favorabile suspectului, în sensul de a nu face plângere, a-şi modifica susţinerile ori de a nu coopera cu anchetatorii.