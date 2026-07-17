Furtuni puternice în România. Cod galben de caniculă, 37 de grade, ploi torențiale, vânt și grindină

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Cod galben de furtuni, vijelii și grindină

În paralel cu valul de căldură, mai multe regiuni vor fi afectate de instabilitate atmosferică accentuată.

Vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a zonei montane, în nordul și estul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, precum și în sud-vestul și estul Transilvaniei. Fenomene similare sunt prognozate local și în Munții Apuseni.

Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse se vor produce vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul de 1–3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 20 și 30 de litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 40–50 de litri pe metru pătrat.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe arii restrânse, și în restul țării.

Furtunile continuă și sâmbătă

O nouă atenționare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 18 iulie, la ora 12:00, și va fi valabilă până la ora 22:00.

În cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și nord-vestul Moldovei vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat. Izolat, se pot acumula peste 40–50 de litri pe metru pătrat în numai câteva ore.

Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să urmărească actualizările avertizărilor, mai ales în zonele în care sunt prognozate furtuni puternice.