Furtuni puternice în România. Cod galben de caniculă, 37 de grade, ploi torențiale, vânt și grindină
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind extinderea valului de căldură, precum și mai multe atenționări Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. În perioada 17–19 iulie, temperaturile vor ajunge la 37 de grade în mai multe regiuni, în timp ce zonele montane și o parte din centrul, vestul și sudul țării vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii și grindină.
Informarea meteorologică este valabilă de vineri, 17 iulie, de la ora 12:00, până duminică, 19 iulie, la ora 22:00.
Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile vor ajunge la 37 de grade
Vineri, 17 iulie, canicula va afecta în special Crișana, Banatul și vestul Olteniei. Sâmbătă, 18 iulie, valul de căldură se va extinde în sudul Olteniei, precum și în sudul, centrul și estul Munteniei.
Duminică, 19 iulie, canicula se va menține local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 35 și 37 de grade.
În vestul și sudul țării vor fi și nopți tropicale, în care temperaturile minime nu vor coborî sub 20–21 de grade.
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O atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat este valabilă în intervalul 17 iulie, ora 10:00 – 19 iulie, ora 10:00.
Printre zonele vizate se află județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, precum și municipiul București.
Vineri și sâmbătă, temperaturile maxime vor ajunge la 34–37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade.
Cod galben de furtuni, vijelii și grindină
În paralel cu valul de căldură, mai multe regiuni vor fi afectate de instabilitate atmosferică accentuată.
Vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a zonei montane, în nordul și estul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, precum și în sud-vestul și estul Transilvaniei. Fenomene similare sunt prognozate local și în Munții Apuseni.
Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse se vor produce vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul de 1–3 centimetri.
În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 20 și 30 de litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 40–50 de litri pe metru pătrat.
Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe arii restrânse, și în restul țării.
Furtunile continuă și sâmbătă
O nouă atenționare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 18 iulie, la ora 12:00, și va fi valabilă până la ora 22:00.
În cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și nord-vestul Moldovei vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.
Vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat. Izolat, se pot acumula peste 40–50 de litri pe metru pătrat în numai câteva ore.
Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să urmărească actualizările avertizărilor, mai ales în zonele în care sunt prognozate furtuni puternice.