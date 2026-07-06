Adolescent de 16 ani, mort într-un grav accident în Gorj. Alți 4 tineri au fost răniți

Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar alți patru tineri au fost răniți în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de duminică spre luni, în județul Gorj. Mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea într-o succesiune de curbe și s-a izbit violent de un gard. Șoferul, în vârstă de 18 ani, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, din primele verificări efectuate la faţa locului de către poliţişti a reieşit că un tânăr de 18 ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 67D, din direcţia Runcu către Târgu Jiu, într-o succesiune de curbe, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum, ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi intrat în coliziune cu un gard, transmite Agerpres.

"În urma impactului, conducătorul auto şi trei pasageri, cu vârste de 19 ani, respectiv de 14 ani şi 17 ani, din comuna Runcu, au suferit leziuni şi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, un alt pasager, un tânăr de 16 ani, din municipiul Târgu Jiu, aflat în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenţie, a fost supus manevrelor de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decedat", au transmis reprezentanţii IPJ Gorj.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

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În cauză s-a întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.