Adolescentă de 13 ani, găsită moartă în apartament de tată, în Iaşi. Copila s-ar fi spânzurat

O adolescentă de 13 ani a fost găsită moartă într-un apartament din Iaşi, chiar de tatăl ei, care a sunat la 112. Primele date ale anchetei indică posibilitatea unui suicid, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Moartea unei fete de 13 ani, anchetată de poliţişti la Iaşi - Arhivă foto

Adolescenta a fost găsită în casă de tatăl ei, acesta apelând la numărul de urgenţe 112. Surse din anchetă susţin că fata de 13 ani s-ar fi spânzurat.

"Poliţiştii Secţiei nr. 5 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a fost găsită decedată în interiorul unui imobil, din municipiul Iaşi. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de 13 ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului", au precizat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al judeţului Iaşi.

Profesorii de la şcoala unde învaţă tânăra susţin că aceasta era implicată în activităţi şi că avea relaţii bune cu colegii. În ziua în care fata şi-a pus capăt zilelor, profesorii nu ar fi observat o schimbare în comportamentul acesteia, scrie News.ro.