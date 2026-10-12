Apar noi detalii despre crima din localitatea Smulți, județul Galați, unde o femeie a fost ucisă, sâmbătă seara, de soțul ei. Familia victimei semnalase anterior că aceasta era supusă violenței domestice, însă, de teamă, femeia ar fi refuzat să depună plângere împotriva agresorului. Bărbatul, care era cunoscut pentru comportamentul său violent, i-ar fi interzis inclusiv mamei victimei să își viziteze fiica. Potrivit informațiilor apărute până acum în spațiul public, acesta ar fi al 31-lea caz de femicid din România în 2026. Vă reamintim că autoritățile nu prezintă însă un bilanț oficial al femicidelor.

Al 31-lea femicid în 2026. Femeia ucisă în Galați se temea să depună plângere. Rudele au încercat s-o ajute

Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), familia victimei semnalase anterior că aceasta era supusă violenței domestice. Deși situația era cunoscută, iar femeia discutase cu reprezentanții instituției, ea ar fi refuzat să depună plângere împotriva soțului, de teama acestuia.

Rudele știau despre comportamentul violent al bărbatului. Din capturi de ecran ale unor conversații purtate între membrii familiei ar reieși că, în timpul unuia dintre episoadele violente, femeia ar fi fost lovită în cap cu un telefon mobil. Mai mult, mama victimei a povestit că ginerele său nu îi permitea nici măcar să își viziteze fiica.

Femeia a fost înjunghiată cu un cuţit, în propria casă. Cei doi aveau împreună patru copii

Tragedia s-a petrecut în locuința celor doi, pe fondul unui conflict spontan. În timpul altercației, bărbatul ar fi luat un cuțit și și-ar fi înjunghiat soția în piept. Lovitura i-a provocat femeii răni grave, în urma cărora aceasta a murit.

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Bărbatul ar fi fost cunoscut pentru comportamentul său extrem de agresiv. Cei doi aveau împreună patru copii: două fiice majore, în vârstă de 25 și 27 de ani, și doi copii minori, de 10 și 12 ani.

Duminică, procurorii au cerut Tribunalului Galați arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea, astfel că bărbatul a fost plasat în arest preventiv.