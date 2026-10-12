Bărbat suspectat că şi-a înjunghiat mortal soţia. A fost arestat preventiv după crimă, în Galaţi

O femeie a fost ucisă de soț în localitatea Smulți, județul Galați. Tragedia s-a petrecut sâmbătă seara, în locuința celor doi, în urma unui conflict izbucnit spontan. Suspectul a fost reținut, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Crima a avut loc sâmbătă, 10 octombrie, în locuința în care cei doi soți trăiau împreună, în localitatea Smulți. Potrivit procurorilor, între bărbatul de 47 de ani și soția sa, în vârstă de 44 de ani, ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat.

În timpul altercației, bărbatul ar fi luat un cuțit și și-ar fi înjunghiat soția în piept. Lovitura i-a provocat femeii răni grave, în urma cărora aceasta a murit.

Bărbatul de 47 de ani, arestat preventiv pentru 30 de zile

În urma tragediei, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal pentru omor asupra unui membru de familie.

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Duminică, 11 octombrie, anchetatorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva bărbatului, care se afla deja în stare de reținere.

Tot duminică, procurorii au cerut Tribunalului Galați arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea, astfel că bărbatul a fost plasat în arest preventiv.

Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care a fost ucisă femeia

Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Galați.

Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs crima.

Reprezentanții Parchetului au precizat că, pe parcursul anchetei, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.