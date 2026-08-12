Ultimul colac de salvare pentru cel mai mare combinat siderurgic din ţară! Fostul Sidex Galaţi, aflat la un pas de faliment, ar putea avea un nou proprietar. Trei investitori sunt în cursa pentru preluarea colosului industrial de la malul Dunării, însă doar unul a anunţat cât oferă la masa negocierilor. Adjudecarea combinatului este o cursă contracronometru pentru supravieţuire. Cu datorii de milioane de euro şi fără producţie acum- angajaţii stau neplătiţi de mai multe luni şi riscă să rămână şomeri.

Cu datorii de 450 de milioane de euro şi conturi goale, combinatul Liberty Galaţi e de mai bine de un an de vânzare. După două licitaţii fără succes preţul a scăzut de 700 de milioane de euro la 400. Şi se încearcă ultima variantă: negocierea directă cu investitorii.

320 de milioane de euro. Cine dă mai mult? Rămâne de văzut. Deocamdată este prima şi singura ofertă pentru Combinatul Siderurgic de la Galaţi, înaintată de UMB Steel, compania controlată de familia Umbrărescu care are deja experienţă în industria grea prin cumpărarea şi transformarea combinatelor de la Oţelu Roşu şi Hunedoara. Vom vedea însă rezultatul final în septembrie, când urmează şi negocierea directă cu ceilalţi investitori care s-au arătat interesaţi, dar nu au venit deocamdată cu un preţ concret pentru combinat.

Ucrainenii de la Metinvest şi indienii de la Jindal Steel vor să preia combinatul, dar nimeni nu ştie cât sunt dispuşi să plătească şi când îşi vor depune ofertele. Între timp, întreprinderea care se întinde pe 1.600 de hectare se degradază de la zi la zi.

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Furnalul numărul 5 sau ultima redută a combinatului siderurgic de la Galaţi - În ultimii doi ani a funcţionat o singură lună, dar ar putea fi repornit oricând cu banii necesari. Până acum un an, în zonă ajungeau materii prime precum cocsuri, minereuri care, după procesare, se transformau în tablă care pleca spre toată Europa pentru industria navală, pentru construcţii şi tot felul de alte întrebuinţări. Acum, în combinat, e linişte.

Numărul angajaţilor s-a înjumătăţit în ultimii doi ani, pe măsură ce grupul care deţinea oţelăria a intrat în colaps financiar. AnCei rămaşi aucm se ocupă doar de paza şi de mentenanţa bunurilor. Sunt neplătiţi din luna mai.

"Dădea de muncă la 50-60% din populaţie".

"Era bine să fie făcută o tehnologie modernă, nu distrus - ce au făcut ei", spun oamenii.

Potrivit informaţiilor Observator, Alexandru Umbrărescu, fiul renumitului constructor de autostrăzi, vrea să repornească combinatul de la Galaţi în primele două, trei luni după preluare, etapizat, în scenariul în care va prelua oţelăria. Proiectul de modernizare are o valoare de un miliard şi jumătate de euro.

La începutul verii viitoare va deschide, la capacitate maximă de producţie, şi combinatul de la Oţelu Roşu, în urma unei investiţii care, în final, va ajunge la 250 de milioane de euro. În acelaşi timp, la Hunedoara au loc discuţii cu furnizorii de echipamente pentru a aduce fabrica la standarde europene.