A fost nevoie de o aliniere perfectă. Luna a trecut între Pământ şi Soare şi ne-a oferit prima eclipsă totală de Soare din Europa din ultimii 27 de ani. Şi a meritat fiecare an de aşteptare. Tot continentul s-a bucurat, a admirat, a fotografiat şi a aplaudat unul dintre cele mai frumoase şi spectaculoase fenomene astronomice. În Spania, cu atât mai mult, pentru că de acolo s-a văzut cel mai bine. Unii au venit de la mii de kilometri distanţă pentru cele câteva clipe de întuneric. A fost, cu adevărat, eclipsa unei generaţii.

Cum s-a văzut eclipsa de soare în Europa. Unii au călătorit mii de km să o vadă: "A meritat să conduc 2700 km" - Profimedia

După mai bine de un secol, Spania a celebrat eclipsa totală de soare cu ropote de aplauze. Fenomenul spectaculos durat 264 de minute. Şi a reuşit să adune turişti şi pasionaţi din toată lumea. Mulţi s-au retras în nordul ţării, în oraşul Arija. Acolo, eclipsa a putut fi văzută perfect.

"Ei bine, a fost o experiență minunată, destul de unică. Nu știu cum să o descriu. E ca un apus și un răsărit într-un minut", a spus o persoană.

Spania, în centrul spectacolului astronomic

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Momentul a cufundat ţara în întuneric timp de un minut. În acel timp, Soarele a dispărut complet în spatele Lunii.

"Este o experiență cu adevărat grozavă. Chiar a meritat să conduc 2700 de kilometri din Polonia până în Spania pentru a vedea eclipsa totală", a afirmat altă persoană.

De departe, cei mai noroscoşi au fost cei care zburau fix în acel moment cu avionul.

"Este ceva unic. Cu atât mai mult de aici, de sus, dintr-un avion: înălțimea, atmosfera, liniștea. Nu este acelaşi lucru". "Emoția pe care o simțeam aici, sus. A fost o experiență unică", au spus călătorii.

Timp de două ore, 6 milioane de oameni au admirat cerul spaniol.

La vecinii din Portugalia, nimeni nu a vrut să rateze evenimentul.

În Portugalia au fost mai multe variante pentru a urmări eclipsa. Unii au ales Cabo da Roca, cel mai vestic punct al Europei. Şi odată cu achiziţionarea biletului de intrare în far au primit şi ochelari pentru eclipsă.

Cele 1.200 de bilete disponibile s-au epuizat în doar 48 de ore.

O altă variantă a fost plaja din Oerias, unde oamenii au urmărit eclipsa într-o atmosferă de festival. Cu DJ, dar şi un ecran imens unde eclipsa se vede live.

"Am venit aici, la Praia de Santa Mar, să vedem eclipsa solară și ne-am adus ochelarii. Deși avem doar o pereche, pentru că a fost foarte greu să găsim", a spus o persoană.

Norii au stricat spectacolul în Groenlanda și Islanda

Traseul eclipsei a început în vârful nordic al Siberiei, în Rusia, departe de mulțimi și telescoape. A urmat apoi curbura în jurul Oceanului Arctic, la Polul Nord, înainte de a se îndrepta spre sud. Primii care ar fi trebuit să vadă fenomenul au fost cei din Groenlanda şi Islanda, numai că vremea nu a ţinut cu ei. Chiar şi aşa, nu s-au lăsat descurjaţi.

"Nu știu să explic, dar am simțit o perspectivă diferită asupra timpului, un fel de zi întreagă care a trecut deodată și mi s-a făcut pielea de găină", a spus un privitor.

Şi locuitorii din Nuuk au încercat să surprindă eclipsa prin stratul gros de nori.

"Știam că va fi înnorat și ploios, așa că speram să văd puțin și am reuşit să văd câte puțin", a spus alt privitor.

Deşi vizibilă doar parţial din Hexagon, eclipsa a strălucit în jurul emblematicului Turn Eiffel.

"La Turnul Eiffel este întotdeauna super frumos, iar ocazia de a vedea eclipsa face momentul și mai special. E un prilej foarte bun să petreci timp cu familia", a afirmat un vizitator.

Pe coasta Atalnticului, plajele au fost loc de întâlnire pentru marele moment.

"Este un fenomen pe care poate ai ocazia să-l vezi o singură dată în viață", a afirmat o persoană.

Tot parţial, eclipsa a fost urmărită de milioane de oameni şi în Marea Britanie, Germania, Italia sau Austria.