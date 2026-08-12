Șoselele Petricani și București Nord, dar și zona căii ferate București-Constanța vor fi reconfigurate pentru construirea Pasajului Petricani, au anunțat reprezentanții Municipalității.

Pasajul Petricani va fi construit de 4 instituţii. Anunţul făcut de Primăria Capitalei - Arhivă

"Pasajul Petricani va avea aproape 1 km lungime și va trece atât peste intersecția dintre Șoseaua Petricani și Șoseaua Fabrica de Glucoză, cât și peste cea cu Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Va trece apoi pe sub calea ferată. Pentru a putea construi pasajul, vom reconfigura ambele șosele, Petricani și București Nord, dar și zona căii ferate București-Constanța. În intersecție, sunt planuri pentru un nod intermodal de transport, care va include și prelungirea Magistralei M2 de metrou și o stație a trenului metropolitan București-Iflov", au punctat reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB).

Conform surselor citate, Pasajul Petricani face parte dintr-un nod intermodal de transport. Reprezentanții Municipalității au menționat că aceștia fac Pasajul Petricani împreună cu Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari.

Asocierea a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București. Primăria Sectorului 2 va gestiona procedurile de achiziție pentru studiul de fezabilitate, proiectare și execuție, va contribui la finanțarea execuției și va gestiona procedurile de expropriere pentru terenurile aflate pe propria rază administrativă. PMB va ajuta cu obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare. În plus, va oferi sprijin pentru obținerea finanțării. Același sprijin îl vor oferi și Consiliul Județean Ilfov și Voluntari, au adăugat reprezentanții PMB.