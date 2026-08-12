Avalanşa de informaţii şi numărul tot mai mare de opţiuni ne pot împinge spre indecizie şi epuizare, explică sociologul Alexandru Pleşea. Potrivit acestuia, atunci când sistemul nervos oboseşte, procesarea informaţiilor devine mai dificilă, iar oamenii ajung să amâne alegerile sau să lase deciziile în seama altora. Explicaţiile au fost oferite într-un interviu marca Observator 16.

Teodora Tompea, prezentatoare: E adevărat că sunt mai multe decizii pe care trebuie să le luăm din cauza faptului că avem și mai multe alternative, sau creierul nostru e acum poate suprasolicitat de informații, nu mai știm cum să le separăm?

Alexandru Pleşea, sociolog: Noi le accesăm, noi mergem în direcția în care vrem să obținem, prin media, prin activități, prieteni, atât de multe informații deodată și automat creierul intră în incapacitatea de a decide repede.

Teodora Tompea, prezentatoare: Cum facem să le organizăm? Și deciziile astea sunt cele importante, sunt cele mărunte... Și acolo s-ar putea să nu fim neapărat atât de lucizi să facem alegerea bună.

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Alexandru Pleşea, sociolog: Putem vorbi de o oboseală a sistemului nervos, pentru că el transferă prin conductibilitatea electrică tot ceea ce înseamnă informație de jos în sus și invers, încât să luăm decizii prin cum simțim noi viața. Sistemul nervos, când începe să obosească, el transferă informația mai greu și nu știm ce să facem când se întâmplă evenimentul și intervine indecizia sau așteptarea și trebuie să ia altcineva decizia pentru noi. Sociologic vorbind, oamenii mai mult obosesc când cineva le transferă o decizie și ei trebuie să o ia și au mai multă energie să o ia ei înșiși când decidem noi înșine sau ei înșiși că ar fi bine să meargă într-o direcție. Deci, dacă cineva ne spune ce să facem, obosim mai mult; dacă noi alegem și conștientizăm ceea ce e bine să facem din proprie inițiativă, atunci mergem în direcția în care câștigăm energie.

Teodora Tompea, prezentatoare: Ar ajuta organizarea, să scriem pe hârtie? Mă gândesc la niște soluții practice.

Alexandru Pleşea, sociolog: E individualizată treaba, fiecare știe cum să-și relaxeze sistemul nervos încât să-și recupereze transferul de energie din corp. Investim într-o activitate sau acțiune. Fie că merg să-mi iau o ceașcă de cafea, e o energie transferată prin mușchi. Dacă noi facem aceste acțiuni pentru că ni le spune cineva de-a lungul vieții, atunci suntem secătuiți după un timp. Dacă noi alegem, câștigăm mai multă energie, iar relaxarea ține de fiecare individ în parte. Pentru că sistemul nervos, transferând această energie în toate organele noastre, sunt 100 și ceva de mii de kilometri de cabluri de sistem nervos în corpul nostru care transferă instant, într-o parte și-n alta, energie, fără să știm, fără să vrem. Și astăzi, dacă vrem să recuperăm energia, cel mai ușor e să vedem cât de multă energie putem să avem, un moment, asupra unui eveniment care e în fața noastră. Dacă nu avem energie, înseamnă că ne produce stres, anxietate. Dacă e prea mult cortizol, supraexcită sau stimulează la maximum tot sistemul cerebral, încât cablurile din sistemul nervos se ard.

Teodora Tompea, prezentatoare: Și atunci e bine să evităm, când ajungem în punctul ăsta, să ne retragem?

Alexandru Pleşea, sociolog: Inducând prin autosugestie relaxarea. Chiar și când cineva vine și ne propune: "Hai să terminăm asta azi până la 16", să fiu atent la bătăile inimii, respirație, îmi acord mai multă energie, încât să am șansa să produc mai departe acțiunea în sine.